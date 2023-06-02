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Haziran Ayı MEXC Global İçerik Üretici Ekibi: KOL İşe Alım Süreci

2023.06.2 MEXC
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Merhaba MEXC'li,


MEXC Global'in 5. Yıldönümü Etkinliğine aktif olarak katılan herkese teşekkür ederiz. Gösterdiğiz coşkuya tanık olmak içimizi ısıtıyor ve etkinliği hatırladığımızda bize büyük bir heyecan veriyor. Ayrıca, Türk ekibinin İstanbul'da düzenlenen Blockchain Economy Zirvesi'ne katıldığını, Vietnam ekibinin ise Ho Chi Minh Şehrinde "Pizza Günü"ne özel bir etkinlik düzenlediğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Haziran ayının daha da güzel geçeceğine inanıyor ve sizler gibi büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.


Haziran ayı etkinliği için anahtar kelimeler aşağıdaki gibidir:
  1. MEXC hakkındaki görüşlerinizi açıklayın.
  2. MEXC'yi neden önerirsiniz?
  3. MEXC kullanırken en unutulmaz deneyiminiz nedir?

Lütfen makale bağlantınızı 25 Haziran'a kadar Google Formu'na ekleyin. İçeriklerinizi en kısa sürede derleyip inceleyeceğiz. Not: Lütfen makalenizi bize göndermeden önce Google doc, blog veya Medium'a yükleyin.
Etkinlik ödül kuralları ve ayrıntıları için şu adrese göz atın: KOL İçerik Üretici Birliği Ödül Sistemi

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. mexcinfluencer@mexc.com.


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