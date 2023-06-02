Haziran Ayı MEXC Global İçerik Üretici Ekibi: KOL İşe Alım Süreci

Merhaba MEXC'li,





MEXC Global'in 5. Yıldönümü Etkinliğine aktif olarak katılan herkese teşekkür ederiz. Gösterdiğiz coşkuya tanık olmak içimizi ısıtıyor ve etkinliği hatırladığımızda bize büyük bir heyecan veriyor. Ayrıca, Türk ekibinin İstanbul'da düzenlenen Blockchain Economy Zirvesi'ne katıldığını, Vietnam ekibinin ise Ho Chi Minh Şehrinde "Pizza Günü"ne özel bir etkinlik düzenlediğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Haziran ayının daha da güzel geçeceğine inanıyor ve sizler gibi büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.





Haziran ayı etkinliği için anahtar kelimeler aşağıdaki gibidir:

MEXC hakkındaki görüşlerinizi açıklayın. MEXC'yi neden önerirsiniz? MEXC kullanırken en unutulmaz deneyiminiz nedir?





Lütfen makale bağlantınızı 25 Haziran'a kadar Google Formu' na ekleyin. İçeriklerinizi en kısa sürede derleyip inceleyeceğiz. Not: Lütfen makalenizi bize göndermeden önce Google doc, blog veya Medium'a yükleyin.



