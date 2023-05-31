MX Token Avantajları

MX, MEXC Global tarafından bağımsız olarak piyasaya sürülen bir tokendir. MX Token, sahiplerine yalnızca çeşitli avantajlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda düzenli MX yakımından dolayı istikrarlı bir fiyata sahiptir. Şu anda, 1 MX yaklaşık 3 USDT değerindedir.

Bu içerikte, MX tokenin avantajlarından bahsedeceğiz.









MX sahipleri, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılabilir ve henüz listelenmemiş olan kripto projelerine oy vermek için MX taahhüt edebilirler. Taahhüt edilen miktar belirli bir eşiği aştığında, proje tokeni MEXC'de listelenir ve MEXC'lilere, taahhüt ettikleri MX miktarıyla orantılı olarak ücretsiz proje token dağıtılır.

Kickstarter etkinliğine katılmak için kullanıcıların arka arkaya 15 gün boyunca, Launchpad etkinliğine katılmak için ise arka arkaya 30 gün boyunca en az 1.000 MX'e sahip olmaları gerekir. Her iki etkinlik için de katılım için sadece spot hesapta bulunan MX tokenler geçerlidir. Ne kadar çok MX token tutarsanız, o kadar çok taahhütte bulunabilirsiniz.

Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılan kullanıcılar, başka hiçbir ücret ödemeden ücretsiz token airdropları alabilirler. Taahhüt edilen MX'ler kilitlenmeyeceğinden, kullanıcılar MX tokenlerini özgürce kullanabilirler.





Kickstarter etkinlikleri aracılığıyla dağıtılan token miktarını hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

Kullanıcının Alacağı Ödül Miktarı = Kullanıcının Taahhüt Ettiği Geçerli MX Miktarı / Tüm Kullanıcıların Taahhüt Ettiği Geçerli MX Miktarı * Toplam Ödül Havuzu

Taahhüt Edilen Geçerli Miktar = Taahhüt Edilen Fiili Miktar x Taahhüt Katsayısı





Basitçe söylemek gerekirse, taahhüt edilen miktar ne kadar büyükse, taahhüt katsayısı da o kadar büyük olur. Örneğin, Kullanıcı A'nın taahhüt katsayısı 1 olan 1.000 MX taahhüt ettiğini ve B Kullanıcısının taahhüt katsayısı 1,05 olan 3.000 MX taahhüt ettiğini varsayalım.





Taahhüt katsayısı dikkate alınmadan, 3.000 MX taahhüt eden B Kullanıcısı, 1.000 MX taahhüt eden A Kullanıcısından 3 kat daha fazla token alacaktır. Ancak, gerçekte, B Kullanıcısı taahhüt katsayısı nedeniyle 3,15 kat daha fazla token alacaktır. Taahhüt edilen miktar ne kadar büyük olursa, airdrop etkinliklerinden alınacak ödüller de o kadar büyük olur.





Launchpad etkinlikleri için, kullanıcılar etkinlik sayfasında tahmini ödüllerini ve fiili ödüllerini görebilirler.





MX tokenlerini vadeli hesaplarına aktaran ve USDT-M vadeli işlem ücretlerini ödemek için MX tokenlerini kullanan kullanıcılar %10 işlem ücreti indiriminden yararlanabilirler.





Ek olarak, yeni kullanıcıları davet koduyla MEXC'de hesap açmaya davet eden MX sahipleri, yeni kullanıcıların vadeli işlemler, spot ve kaldıraçlı ETF işlemlerinden elde edilen işlem ücretlerinden komisyon alabilirler. Yeni kullanıcı hesap açma işlemini tamamladıktan sonra, davet eden 1080 günlük süreyle davet ettiği kullanıcıdan komisyon alabilecektir.





30 Ağustos 2022'den sonra gerçekleştirilen referanslar için, davet edenler 20.000 MX'den az MX tutarlarsa, %30, 20.000 MX'den fazla MX tutarlarsa %70 komisyon alabileceklerdir.





MEXC Global, düzenli yakım gerçekleştirerek MX tokenlerin dolaşımdaki arzını kontrol eder. Tokenler yakıldığında, dolaşımdaki arz azalır ve nadirlik artar. Bu da genellikle token fiyatının artmasıyla sonuçlanır. Bu nedenle, yakım mekanizması olmayan tokenlerle karşılaştırıldığında, MX Token değer kaybetmeye daha az eğilimlidir.





MEXC, kârının %40'ını MX geri alımı ve MX token yakımında kullanmaktadır. Dolaşımdaki MX token arzını 100 milyonda tutmak için 2023'ün ilk çeyreğinde 2.000.000'den fazla MX token yakılmıştır. MX tokenlerin yakımına, MEXC topluluğunun oylama sonuçlarına göre karar verilir.









*Yukarıdaki bilgilerin bu içeriğin yazıldığı sırada mevcut olan verilere dayandığını lütfen göz önünde bulundurun. Lütfen etkinlik sayfalarındaki en son bilgileri kontrol edin.

*Bu içerikteki bilgiler sadece referans amaçlıdır. Bir projeye yatırım yapmaya karar verirken, lütfen riskleri dikkatlice değerlendirin ve kendi risk toleransınıza göre kararlar verin.