Adres Ele Geçirme Nasıl Engellenir?

Özet: Mağdur, resmi olmayan bir yazılım aracılığıyla bir kripto para birimi alıcı adresi gönderdi veya kripto para birimi alıcı adresini el ile kopyalayıp yapıştırdı; bu da, kopyalamadan önceki ve sonraki adres arasında tutarsızlığa neden oldu. Bu durumu adres ele geçirme olarak adlandırıyoruz.

Resmi kanallardan indirilen üçüncü taraf sohbet araçlarını kullanın ve üçüncü taraf platformlardan crackli sürümler, XX'e özgü dil sürümleri vb. indirmeyin. Çeşitli tarayıcıları kullanırken, üçüncü taraf eklentileri yüklememeye dikkat edin ve resmi olmayan pazarlardan güvenilmez eklentiler yüklemekten kaçının. Cihazınızın işletim sistemini (iOS/Android/Windows/macOS) düzenli olarak güncelleyin, sistem güvenlik yamalarını hemen yükleyin, tarayıcınızı güncel tutun, virüsten koruma yazılımı yükleyin ve düzenli virüs taramaları gerçekleştirin.

Sohbet uygulamasından, arkadaşınıza bir adres gönderin ve bu adresi arkadaşınızın cihazına gelen adresle karşılaştırın. Eşleşmezse, ele geçirilmiştir. Tarayıcıda，CEX Platformunda para çekme işlemi yapılırken ikincil bir adres doğrulaması yapılacaktır. Lütfen teyit edilen adresin hedef adresle eşleşip eşleşmediğini dikkatlice kontrol edin. Değilse , tarayıcı arayüzü ele geçirilmiştir. Arama motoru testini, çekme adresini arama motoruna yazarak yapabilirsiniz. Arama kısmına tıklayın ve test çekme adresinin arama kısmında görünüp görünmediğini kontrol edin. Eğer tutarlı değilse , tarayıcı arayüzü ele geçirilmiştir. İşletim sisteminizde test edilen adresi kopyalayın ve ardından kopyalanan adresin hedef adresle eşleşip eşleşmediğini karşılaştırmak için Not Defteri'ne veya başka bir yazılıma kopyalayın. Eşleşmiyorsa, panonuz tamamen ele geçirilmiştir.