Yeni Başlayanlar için Bitcoin Pizza Günü Kılavuzu: Bitcoin ve Pizza Arasındaki Şaşırtıcı İlişki

Her yıl 22 Mayıs'ta kripto topluluğu "Bitcoin Pizza Günü"nü kutluyor. Peki kripto paralar ve pizza gibi tamamen farklı iki şey arasındaki bu ilişki nereden geliyor? Bu makale, kripto para birimi tarihinde önemli bir yıl dönümü olan Bitcoin Pizza Günü hakkındadır.





Kripto topluluğu, Bitcoin Pizza Günü'nü kripto para ile yapılan ilk fiziksel alışveriş tarihi olmasından dolayı kutluyor. Bitcoin 2008'de piyasaya sürüldükten sonra Bitcoin blok zinciri 2009'da meyvelerini vermeye başladı. 22 Mayıs 2010 tarihinde ise, Bitcoin ile yapılan ilk fiziksel alışveriş (iki büyük Papa John's pizzası) gerçekleşti.

Bitcoin kullanarak Pizza satın alan kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir bilgisayar programcısı olan Laszlo Hanyecz'di. Hanyecz, bir Bitcoin forumunda iki pizza karşılığında 10.000 Bitcoin verebileceğini belirten bir gönderi paylaştı. Bitcoin'in ilk yıllarında çevrimiçi forumlar kripto bilgilerinin paylaşımı için önemli ortamlardı. Hanyecz, gönderiyi forum sitesinde paylaşırken herhangi bir kullanıcının, isteğini kabul edeceğini düşünmüştü.

Jeremy Sturdivant adında başka bir kullanıcı, Hanyecz'in isteğini kabul etti. Sturdivant o sırada Londra'da yaşayan bir öğrenciydi ve internette bulduğu bir pizzacıdan Hanyecz için pizza siparişi verdi. Tabii ki, sipariş bir kredi kartıyla verildi, ancak Hanyecz, Sturdivant'a Bitcoin ile ödeme yaptı. Bu nedenle bu tarih "Gerçek dünyada Bitcoin ile yapılan ilk alışveriş" olarak tarihe geçti. (Bu işlem, dünyadaki ilk Bitcoin borsasının ortaya çıkmasından da daha önceydi.)





Hanyecz pizzalarını satın aldığında Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 0,0041 dolardı. Bu durumda 10.000 Bitcoin, yaklaşık 41 dolar değerindeydi, bu da iki pizza için gayet makul bir fiyattı.





Bu içeriğin hazırlandığı tarih olan 17 Mayıs 2023'te 1 Bitcoin yaklaşık 27.000 dolar değerinde. Yani 10.000 Bitcoin bugün yaklaşık 270 milyon dolara eş değer. Bu kadar parayla kaç tane pizza alabileceğinizi hayal edebiliyor musunuz?

Aşağıdaki TradingView grafiği, Bitcoin fiyatının özellikle 2020'den bu yana ne kadar hızlı yükseldiğini gösteriyor.





Kripto varlıklar hala yaygın olarak yatırım amacıyla tutuluyor, ancak Bitcoin henüz günlük ürün ve hizmetler için bir ödeme seçeneği olarak yaygın bir kabul göremedi. Ancak yine de, Bitcoin ödemelerini kabul eden elektronik perakende hizmetleri veren Bic Camera da dahil olmak üzere artan sayıda kurumda Bitcoin ödemeleri kademeli olarak kabul ediliyor.

Kripto ödemelerinin yaygınlaşmasını engelleyebilecek birkaç faktör bulunmaktadır, bunlardan biri kripto para birimlerinin belirsiz yasal statüsü. Ancak halihazırda Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul ederek bunu aşmaya çalışan ülkeler de bulunuyor. El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak tanıyan ülkelerdir. Bitcoin'in tanıtımı her iki ülkede de tam anlamıyla başarılı olamasa da ekonomik olarak daha istikrarlı bölgelerde benzer adımların atılmasının önünü açıyor. Bu gerçekleştiğinde, kripto para ile alışverişin sıradan hale geleceği bir döneme bir adım daha yaklaşmış olacağız.