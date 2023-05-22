Yeni Başlayanlar için "BRC-20 Token" Hakkında Soru-Cevap: Kolay Kullanım Kılavuzu

"BRC-20" şu anda kripto para birimi endüstrisinde popüler bir başlıktır. Bu standart yalnızca günümüzde popüler olduğu için değil, aynı zamanda işlem ücretlerinin keskin bir şekilde artmasına neden olması gibi konuların tamamından dolayı, kripto para birimi endüstrisi üzerindeki önemli etkisi nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Bu içerikte, BRC-20'ye bir göz atacağız ve temellerini gözden geçireceğiz.





BRC-20, Bitcoin Blok Zinciri üzerinde tokenlerin piyasaya sürülmesini ve transferini kolaylaştıran bir standarttır. Bitcoin ağında kolayca token piyasaya sürme yeteneği, başlangıcından bu yana birçok token oluşturulmasına yol açmıştır.

BRC-20, bu yılın Mart ayında Domo adlı bir mühendis tarafından icat edilmiştir. BRC, "Bitcoin Request for Comment (Bitcoin Yorum İsteği)" anlamına gelir.





BRC-20, orijinal olarak Bitcoin NFT'lerini kolaylaştırmak için oluşturulmuş Ordinal adlı bir protokol kullanır.

Aynı değere sahip Bitcoin'ler, aynı değere sahip diğer Bitcoin'lerden farklı olmadıkları için NFT olamazlar. Ancak protokol, blok zincirindeki görüntüleri ve metni kaydederek bu bitcoin'i bir NFT yapar.

BRC-20, başlangıçta NFT'ler üretmeyi amaçlayan bir protokole dayansa da, artık çeşitli tokenler (NFT olmayanlar) oluşturmayı da kolaylaştırmıştır.

BRC-20 ile oluşturulan tokenler, sözleşmeleri otomatik olarak yürüten "akıllı sözleşmeler" kullanmaz, ancak JSON dosyalarını Bitcoin ağında depolayarak kullanıcılar arasında alım satıma izin verir. JSON, yapılandırılmış verileri depolamaya yarayan bir dosya biçimidir. Kripto varlıkları ve blok zincirleri için yaygın olarak kullanılır, ancak akıllı sözleşmeler için gerekli olan karmaşık işlemleri gerçekleştiremez.





BRC-20, Bitcoin Blok Zincirinde token oluşturmayı basitleştiren bir teknoloji olduğundan, çok fazla sayıda farklı türde token oluşturulmuştur.

BRC-20.io 'ya göre 13 Mayıs itibarıyla 14.000'den fazla farklı token oluşturulmuştur. Toplamda, bu tokenler 530 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. 13 Mayıs itibarıyla bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacmi 200 milyon dolardır.





BRC-20'de piyasa değeri ve likidite (24 saatlik işlem hacmi) açısından en üst sırada yer alan token, Ordinals (ORDI) tokendir. BRC-20.io 'ya göre ORDI, 13 Mayıs itibarıyla 330 milyon dolarlık piyasa değerine ve 24 saatlik 200 milyon dolar işlem hacmine sahiptir.





13 Mayıs itibariyle ORDI, BRC-20 tarafından oluşturulan tokenlerin piyasa değerinin ve 24 saatlik işlem hacminin çoğunu oluşturuyor. BRC-20'de İnternet Meme fenomenlerinden beslenen bir dizi Meme coin de oluşturulmuştur. Ancak bunlar ORDI ile aynı piyasa değerine ve işlem hacmine sahip olmaktan çok uzaktır. Borsalar BRC-20 ile daha uyumlu hale geldikçe, diğer tokenler listelenmeye devam edebilir ve durum değişebilir.





BRC-20'nin etkisi artık BRC-20'de oluşturulan tokenlerle sınırlı değildir.

BRC-20'nin piyasaya sürülmesinden bu yana, Bitcoin blok zincirindeki BRC-20 işlemlerinin sayısı birkaç kez normal BTC işlemlerini aşmıştır. BRC-20 üzerinden üretilen tokenler, Bitcoin ağını kalabalıklaştırmış ve Bitcoin transfer ücretlerinin son iki yılın en yüksek noktasına çıkmasına neden olmuştur. BRC-20, Bitcoin ağı için büyük bir sorun olmuştur. Birçok kişi, ağdaki aşırı trafik nedeniyle bazı borsaların Bitcoin transferlerini geçici olarak askıya aldığına şahit olmuştur.

İşlem ücretlerinin artmasıyla birlikte konu hakkında birçok görüş ortaya çıkmıştır. Daha yüksek ücretler, madencileri Bitcoin'in sağlam güvenliğini korumaya teşvik ederken, diğer Bitcoin kullanıcılarının maliyeti karşılaması gerekir. Her durumda, BRC-20'nin getirdiği ücret artışı, Bitcoin alım satım ortamı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.





BRC-20'nin takipçisi olan BRC-21, halihazırda geliştirme aşamasındadır. Geliştirme tamamlandıktan sonra, Bitcoin dışındaki blok zincirlerinde oluşturulan tokenler, Bitcoin blok zincirinde de transfer edilebilecektir.