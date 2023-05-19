Dördüncü "Halving" Yaklaşıyor - Bu, Bitcoin'e Büyük Faydalar Sağlayabilir

Halving mekanizması, yalnızca Bitcoin'de değil, aynı zamanda iyi bilinen Ethereum'da da kriptoların nispeten yaygın bir çalışma mekanizmasıdır.

Bu mekanizmanın varoluşunun temel nedeni, Bitcoin gibi kriptoların, Bitcoin'in dijital mağarasını kazmak ve ardından Bitcoin'i elde etmek için sanal bir araç olarak kullanılan "madencilik ekipmanları" tarafından oluşturulmasıdır. Bu süreçte, Bitcoin "madencileri" maliyet olarak "bloklar" ekleyerek ödül olarak belirli bir miktar Bitcoin elde eder ve böylece ekonomik tazminat elde eder.

Bununla birlikte, Bitcoin üretim sürecinde her 210.000 blokta bir (yaklaşık dört yılda bir) madencilik yapılır, "madencilerin" aldığı ödüller yarıya indirilir. Halving, sırasıyla ikiye katlanır ve 50 BTC'den başlar.

Bu nedenle, Bitcoin pazarı açısından bakıldığında, Bitcoin'e olan talebin değişmediği varsayımı altında, piyasadaki Bitcoin "arzı" büyük ölçüde azalacak ve bu durum, Bitcoin fiyatında yeni bir atılımla sonuçlanabilecektir. Aynı zamanda, Bitcoin'i ölçüt olarak kullanan veya rezervleri Bitcoin'i ana denge oranı olarak kullanan diğer kriptolar da yükselebilecektir.

İlk Bitcoin Halving'i 28 Kasım 2012'de gerçekleşti. İlk 210.000 blokluk set çıkarıldıktan sonra halving başladı. Blok başına ödül 50 BTC'den 25 BTC'ye düşürüldü.

Halving'den önce Bitcoin, Bitcoin başına 12 dolardan satılıyordu ve üç aydan kısa bir süre içinde Bitcoin fiyatı ikiye katlandı.

İki ay sonra, 225 dolardan fazla bir fiyata piyasadaydı.

İkinci Halving, 420.000 blok çıkarıldığında gerçekleşti. 9 Temmuz 2016'da Bitcoin madencileri her blok için 12,5 BTC ile ödüllendirildi.

10 Temmuz 2016'da Bitcoin fiyatı yaklaşık 665 dolardı ve bir yıl içinde fiyatı 2973 dolara yükseldi.

2020 Bitcoin Halving'i 11 Mayıs'ta gerçekleşti. 210.000 blokluk üçüncü set çıkarıldıktan sonra, madencilerin ödülü blok başına 6,25 BTC olarak tekrar yarıya indirildi. Bir yıl içinde Bitcoin'in satış fiyatı 65.145 dolara yükseldi.





MEXC'liler için bu fırsat, dört yılda bir gelen bir fırsat hükmündedir. Dördüncü halving mekanizmasından başlayarak, Bitcoin'in piyasa arz hızı daha da yavaşladı. Bitcoin'e olan talebin değişmeden kalması koşuluyla, arz miktarı azalır, bu da Bitcoin fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, ancak halving başladığında fiyattaki değişiklik mutlaka hızlı bir tepki ile karşılaşmayacaktır. Geçmiş verilere göre halving mekanizmasının getirdiği fiyat artışı uzun vadeli ve tek taraflı olmak zorunda değildir. Bu nedenle, Bitcoin'e yatırım yapma beklentisi olan her MEXC'li, servet biriktirme amacına ulaşmak için daha dikkatli olmalı veya MEXC'de farklı yatırım yöntemleri aracılığıyla riskleri makul ölçüde çeşitlendirmelidir.

"Madenciliği" kariyer olarak kullanan kripto uygulayıcıları için, Bitcoin ödüllerinin yarıya indirilmesi, "neşe ve keder karışımı" bir mekanizma olacaktır. "Madencilik" miktarı açısından, halving büyük bir azalma anlamına gelir, ancak Bitcoin'in fiyat eğrisinden, bu mekanizma büyük faydalar gösteriyor gibi görünüyor. "Madenciler" Bitcoin'i her zaman elinde tutabiliyorsa, miktar azalmasının getirdiği ekonomik değer kaybı, yükselen fiyatla tamamen telafi edilebilir. Halving mekanizmasının aslında madencilik üzerinde sınırlı olumsuz etkisinin olmasının nedeni budur. Birçok "madencinin" de birden çok kimliği vardır. "Madenciler", bitcoin sahipleri ve yatırımcılar olabilirler. Çeşitli şekillerde risklerden korunabilir ve servet biriktirebilirler.