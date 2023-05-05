SUI Nedir?

Platformun mainnet'i piyasaya sürüldüğünde toplam SUI kaynağının bir kısmının serbest bırakılması bekleniyor. Kalan tokenler önümüzdeki birkaç yıl içinde alınabilecek veya gelecekte staking ödül sübvansiyonu olarak dağıtılacaktır.

Değer Depolama: SUI, paranın standart özellikleri (bir hesap birimi, bir takas aracı veya bir değer deposu) ve akıllı sözleşmeler tarafından sağlanan daha karmaşık işlevsellik dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için çok yönlü ve likit bir varlık olarak kullanılabilir. Sui ekosisteminde sözleşmeler, birlikte çalışabilirlik ve şekillendirilebilirlik özelliklerine sahiptir.

Yönetim: SUI tokeni, protokol yükseltmeleri gibi konularda zincir içi oylamaya katılma hakkı olarak hareket ederek yönetimde önemli bir rol oynar.

Gaz Ücreti: SUI, Sui platformunda alım satımları veya diğer işlemleri yürütmek ve depolamak için gereken gaz ücretlerini ödemek için gereken varlık birimidir.

Kullanıcılar: Kullanıcılar, dijital varlıklar oluşturmak, değiştirmek ve aktarmak veya akıllı sözleşmeler, birlikte çalışabilirlik ve birleştirilebilirlik tarafından sağlanan daha karmaşık uygulamalarla etkileşim kurmak için işlemlerini Sui platformuna gönderir.

Stake kanıtı mekanizması, Sui Doğrulayıcıları ve onlarla pay sahibi olan SUI sahipleri tarafından dürüst davranışları seçmek, teşvik etmek ve ödüllendirmek için kullanılır.

Gaz ücretleri tüm ağ operasyonlarında alınır ve katılımcıları stake mekanizması aracılığıyla ödüllendirmek, spam ve hizmet reddi saldırılarını önlemek için kullanılır.

İzin gerektirmez: Sui, içerik üreticilere ve geliştiricilere Web3'te bir sonraki milyar kullanıcıyı barındırabilecek bir geliştirme platformu sağlamayı amaçlayan izin gerektirmeyen, yeniden tasarlanmış ve yeniden oluşturulmuş bir blok zinciri temel sistemidir (Katman 1). Ek olarak Sui, ilk büyük ölçekli programlanabilir blok zinciri platformu Web3'ün temel katmanı olmayı hedefliyor.

Yatay genişleme: Sui, atomikliği ve birleştirilebilirliği bozmadan son derece yüksek hız, düşük maliyet ve düşük gecikme ile popüler uygulamaların gelişimini yatay olarak genişletebilir ve performanslarını artırmak için Node makinelerinin çalıştırdığı artırılmış doğrulama avantajından yararlanabilir. Geleneksel blok zincirleri genellikle her doğrulama düğümü için bir kez çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

İşlem sıralaması: Sui, ölçeklenebilirlikte büyük bir sıçrama yaptı - karşılıklı bağımsız işlemlerde paralel protokolleri etkinleştirerek, çoğu işlemin paralel olarak işlenmesini sağlar. Bu işlev, daha iyi kaynak kullanımına izin verir ve daha fazla kaynak ekleyerek verimi artırır. Sui, oyunlardan fiziksel satış noktasındaki perakende ödemelere ve daha pek çok yeni gecikmeye kadar blok zinciri dünyasında benzeri görülmemiş ödeme işlemleri ve varlık transferleri gibi işlemleri basitçe işlemek için daha basit ve daha düşük gecikmeli ilkel öğeler lehine fikir birliğini terk ediyor ve bunu hassas dağıtık uygulamalar ile mümkün hale getirir.

Daha iyi kullanıcı deneyimi: Sui kullanıcıları, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için iş yüklerini Sui Gateway hizmetine aktarabilir. Buna karşılık, geleneksel blok zinciri işlemlerinin gönderme ve işleme alınma sonuçları ayrı modellerdir. Yani kullanıcılar, işlem gönderimlerinin başarılı olup olmadığını değerlendirmek için blok zinciri durumunu izler.

Sistem zaman aşımı yok: Ağ hızlı çalıştığı sürece sistemin zaman aşımına uğraması gerekmez. Özellikle ağ sağlıklı olduğunda ve saldırı altında olmadığında gecikmeyi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Buna karşılık, diğer birçok geleneksel ve PoW blok zincirinin, bir işlem yapmadan önce önceden tanımlanmış bir zaman aşımına maruz kalması gerekir.

Düşük gecikme: Gecikme, işlem çakışmalarıyla doğru orantılıdır, dolayısıyla ödemeler ve transferler gibi yaygın işlemlerin gecikme süresi çok düşüktür.