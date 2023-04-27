KOL İçerik Üretici Birliği Ödül Sistemi









Bir Konu Seçin: Her ay içerik üreticilere çeşitli konulardan seçenekler sunuyoruz. Konulardan birini seçin ve konuyla alakalı içerik oluşturun.

Makaleyi Sosyal Medya Platformunuzda Yayınlayın: İçeriği oluşturduktan sonra, seçtiğiniz sosyal medya hesabında yayınlayın.

Bağlantıyı MEXC ile Paylaşın: İçeriği yayınladıktan sonra, içeriğinizin bağlantısını bizimle paylaşın. Ay sonunda tüm içeriği değerlendirip sonuçları açıklayacağız.

2.1Her katılımcı, içerikleri için ödül kazanma fırsatına sahiptir. Her ay, her dildeki en iyi 5 içerik oluşturucuya ödül verilecektir.

Birincilik Ödülü 500 USDT 1 Kişi İkincilik Ödülü 400 USDT 1 Kişi Mansiyon Ödülü Kişi Başına 300 USDT 3 Kişi

Koşulları karşılayan ancak ödül kazanamayan diğer içerik üreticiler, katılım ödülü olarak kişi başı 20 USDT vadeli işlem bonusu alacaktır.





2.2Sosyal medya platformu ödülleri:

Katılımcılar kendi MEXC makalelerini sosyal medya platformlarında paylaşırlarsa aşağıdaki ödülleri almaya hak kazanacaklardır

Takipçi sayısına ulaşılması durumunda ek bonus alabilirsiniz, aşağıdaki kriterlerden birini karşılarsanız ödül almaya hak kazanırsınız:

Sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı >10000 500usdt 5000<Sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı <10000 300usdt 1000<Sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı <5000 200usdt 500<Sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı <1000 100usdt

Bu ödül, kullanıcıların kendi MEXC makalelerini sosyal medyada takipçileriyle etkileşime girerek paylaşmaları içindir. Makaleye yapılan retweet, yorum ve beğeni gibi etkileşimler de bir ödül türüdür. Kriterlerden birini karşılarsanız karşılık gelen ödülü alabilirsiniz:

Etkileşim (retweet, yorum, beğeni)>1000 500usdt 500<Etkileşim (retweet, yorum, beğeni)<1000 300usdt 100<Etkileşim (retweet, yorum, beğeni)<500 200usdt 100<Etkileşim (retweet, yorum, beğeni)<200 100usdt





2.3 MEXC Paylaşım Ödülü:

İlgili makaleleri MEXC'nin resmi Twitter hesabında yayınlıyoruz. Makalenin 7 gün içindeki etkileşimi (retweetler, yorumlar ve beğeniler) bir tür ek ödül olarak kabul edilir ve makalenin aşağıdaki kriterleri karşılaması durumunda ilgili ödüller alınabilir：

Etkileşim (retweet, yorum, beğeni)>1000 500usdt 500<Etkileşim (retweet, yorum, beğeni)<1000 300usdt 100<Etkileşim (retweet, yorum, beğeni)<500 200usdt 100<Etkileşim (retweet, yorum, beğeni)<200 100usdt

Her ödül bağımsızdır. Kullanıcı yukarıdaki üç ödül kriterini karşılarsa, ödüller birlikte alınabilir.









Geleneksel Çince, İngilizce, Japonca, Korece, Rusça, Vietnamca ve Türkçe dahil olmak üzere 7 dilde makaleleri kabul ediyoruz. Her dildeki makaleler, ilgili içeriğin anadilinde konuşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme kriterleri, her kriter için 2 puan ve toplam 10 puan olmak üzere aşağıdaki gibidir:





Değerlendirme Kriterleri Puanlar Değerlendirme Kriterleri MEXC ile alaka düzeyi: 2 1.Makale MEXC ile ilgiliyse 2 puan, değilse bu madde 0 puandır. Whether it is about MEXC, if not, this item is 0 points 2. MEXC ile ilgili makale olumlu bir etki uyandırıyorsa 2 puan, değilse bu madde 0 puandır. Makale konuyu tam olarak yansıtıyor mu? 2 1. Makale konu ile ilgili olmalıdır, değilse bu madde 0 puandır. 2. Makale, anahtar kelimeler etrafında mı şekilleniyor yoksa basit cümlelerden mi oluşuyor? Makalenin mantıksal bir planı var mı? 2 1. Yazı akıcı, yerel dil kurallarına uygun ve bağlantılı bir şekilde yazılmıştır. 2. Makale sistemli bir yapıya sahiptir ve tutarlıdır. Makale, aktarılabilir ve eğitici mi? 2 1. Makale, bilgilendirici ve popüler olmalıdır. 2. Makalenin anlaşılması ve paylaşılması kolay mıdır? Yaratıcılık: 2 1. Özgün bir bakış açısına sahip mi? 2. Makale dikkat çekici karşılaştırmalar, örnekler, resimler vs. içeriyor mu?





İçerik üreticilerle, paylaştıkları e-posta adresi veya Telegram hesabı aracılığıyla iletişime geçilecektir.

İçerik üreticiler, etkinliğe katılarak MEXC'ye, ödül kazanan tüm makaleleri kullanma, düzenleme ve dağıtma yetkisi verdiklerini kabul ederler.

İçerik üreticiler her ay kendi seçtikleri konuya göre içerik üretecektir.

MEXC, bu etkinlik hakkındaki son kararı verme ve kendi takdirine bağlı olarak kuralları iptal etme veya değiştirme yetkisine sahiptir.







