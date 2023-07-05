Ücretsiz Kazanç Sağlamak için Vadeli İşlem Bonusunu Kullanın













Çekme: Kripto varlıklar çekilebilir, vadeli işlem bonusu çekilemez . Vadeli işlemlerde bonus kullandıktan sonra, vadeli işlemler kâr getirirse, kârlar varlık haline gelir ve çekilebilir.





Amaç: MEXC'liler tarafından yatırılan kripto varlıklar, MEXC'deki tüm hizmetlerde ödeme yapmak için kullanılabilir. Vadeli işlem bonusu YALNIZCA vadeli işlem alım satımında kullanılabilir. Örnek olarak vadeli işlem alım satımındaki işlem ücretlerini, kayıpları ve fonlama ücretlerini dengelemek için kullanılabilir.





Transfer: Vadeli işlem bonusunun tamamı MEXC'liler tarafından kullanılmadan önce, vadeli işlem hesabından yapılan herhangi bir varlık transferi, bonusun kaybedilmesine neden olacaktır.





Geçerlilik Süresi: MEXC'lilerin varlıkları, MEXC cüzdanında süresiz olarak saklanabilir. Vadeli işlem bonusu 15 gün geçerlidir. Kullanılmayan bonuslar, gönderildikten 15 gün sonra otomatik olarak iptal edilir.





Vadeli İşlem Bonusu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili duyurulara göz atınız. hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için ilgiligöz atınız.













MEXC'liler, MEXC uygulaması ana sayfasında bulunan üç farklı simge üzerinden vadeli işlem bonusu alabilirler: Bonus (1000$), Günlük Ödül ve Vadeli M-Day.













Bonus (1000$) sayfasına girdikten sonra etkinliğe katılmak için Al-Sat seçeneğine tıklayın.





Etkinlik Ayrıntıları:





1. Her gün 15.000 USDT'ye kadar bonus ödül havuzunu paylaşın!





2. Etkinlik Tarihi: Her etkinliğin farklı bir zaman aralığı vardır: Günlük 00.00.00-24.00.00





3. Etkinlik İçeriği: Etkinlik sırasında, günlük PNL sıralamasına göre, ilk 100 kullanıcı bonus havuzunu paylaşır. (Günlük vadeli işlem hacmi en az 60.000 USDT olmalıdır). Bonus günlük olarak dağıtılır.





4. Etkinlik Ödülleri: Diğer yatırımcılarla rekabet edin — En İyi MEXC Yatırımcılarından biri olun! En iyi MEXC'li, 1.800 USDT'ye kadar bonus kazanır. Etkinlik sırasında, her bir MEXC'li günlük PNL'sine göre sıralanır.





MEXC Vadeli Liderlik Sıralaması hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için güncel etkinliklere göz atın. hakkında daha ayrıntılı bilgi almak içingöz atın.













Günlük Ödül sayfasına girdikten sonra etkinliğe katılmak için Al-Sat seçeneğine tıklayın.





Etkinlik Kuralları: Farklı vadeli işlem görevlerini tamamlayarak vadeli işlem bonusu kazanın.













Vadeli M-Day sayfasına girdikten sonra Ödül Kazanmak için Kaydolun seçeneğine tıklayarak etkinliğe katılabilirsiniz.





Etkinlik Kuralları: Farklı seviyelerde vadeli işlem hacimlerine ulaşarak vadeli işlem bonusu kazanın.

















MEXC'liler, MEXC websitesi ana sayfasında bulunan üç farklı sekme üzerinden vadeli işlem bonusu alabilirler: Bonus (1000$), Günlük Ödül ve Vadeli M-Day.









Bonus sayfasına girdikten sonra etkinliğe katılmak için Hemen Al-Sat seçeneğine tıklayın.





Etkinlik Ayrıntıları:





1. Her gün 15.000 USDT'ye kadar bonus ödül havuzunu paylaşın!





2. Etkinlik Tarihi: Her etkinliğin farklı bir zaman aralığı vardır: Günlük 00.00.00-24.00.00





3. Etkinlik İçeriği: Etkinlik sırasında, günlük PNL sıralamasına göre, ilk 100 kullanıcı bonus havuzunu paylaşır. (Günlük vadeli işlem hacmi en az 60.000 USDT olmalıdır). Bonus günlük olarak dağıtılır.





4. Etkinlik Ödülleri: Diğer yatırımcılarla rekabet edin — En İyi MEXC Yatırımcılarından biri olun! En iyi MEXC'li, 1.800 USDT'ye kadar bonus kazanır. Etkinlik sırasında, her bir MEXC'li günlük PNL'sine göre sıralanır.





MEXC Vadeli Liderlik Sıralaması hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için güncel etkinliklere göz atın. hakkında daha ayrıntılı bilgi almak içingöz atın.









Etkinlik Takvimi Merkezi sayfasına girdikten sonra etkinliğe katılmak için 1.000$ Kazanın seçeneğine ve ardından Al-Sat seçeneğine tıklayın.





Etkinlik Kuralları: Farklı vadeli işlem görevlerini tamamlayarak vadeli işlem bonusu kazanın.













Vadeli M-Day sayfasına girdikten sonra Ödül Kazanmak için Kaydolun seçeneğine tıklayarak etkinliğe katılabilirsiniz.





Etkinlik Kuralları: Farklı seviyelerde vadeli işlem hacimlerine ulaşarak vadeli işlem bonusu kazanın.

























MEXC'liler, MEXC uygulaması üzerinden sırasıyla Cüzdan ve Vadeli bölümüne giderek vadeli işlem bonuslarını kontrol edebilirler.













MEXC'liler, MEXC uygulaması üzerinden sırasıyla Cüzdan ve Vadeli bölümüne giderek vadeli işlem bonuslarını kontrol edebilir.













MEXC Etkinlik Takvimi Merkezi'ni sürekli olarak takip edebilirler. MEXC'liler, vadeli işlem bonusu almak için diğer etkinliklere de ilgi duyuyorlarsa,'ni sürekli olarak takip edebilirler.







