Yaygın Dolandırıcılık Türlerinden Korunma Yöntemleri





Kripto para birimi, yenilikçilerin, girişimcilerin ve hayalperestlerin hayal gücünü takip ederek tüm dünyada görünürlüğünü artırdı. Aynı zamanda, bu gelişme ve büyüme dolandırıcıların da dikkatini çekti ve hızlı bir şekilde artan çeşitli kripto para dolandırıcılığı yöntemleri ortaya çıktı. Dolandırıcıların, para transferi talep etmek veya kullanıcıları resmi kaynakları taklit eden gruplara katılmaya ikna etmek için kripto platformlarının kimliğine büründüğü bilinmektedir. Sektör profesyonellerini taklit eden dolandırıcılar, insanları sosyal medya gruplarına katılmaya veya kripto alım satımı yapmaya davet ederek "kullanıcı hesaplarını temizlemek ve denizaşırı ülkelere taşınmak" bahanesiyle para talep ediyor.





Bu makalede yaygın dolandırıcılık türleri listelenecektir. Lütfen makaleyi dikkatlice okuyun ve varlıklarınızın güvenliğini korumak için gerekli önlemleri aldığınızdan emin olun.













Kripto endüstrisinde yaşanan yaygın kimlik avı saldırılarında, dolandırıcılar platform personelinin kimliğine bürünür, kimlik avı websiteleri oluşturur ve yanlış bilgiler yayınlar. "Hesap yükseltme", "geçiş", "geri ödeme", "kontrol mekanizmasının tetiklenmesi", "varlıkların risk altında olduğu" vb. gerekçelerle SMS, e-posta, Telegram sohbeti vb. yöntemler kullanırlar ve kullanıcıları kimlik avı websitesi bağlantılarına tıklamaya veya QR kodlarını taramaya teşvik ederler. Dolandırıcılar kullanıcının hesabına, şifresine, SMS'ine, e-postasına veya Google doğrulama bilgilerine eriştikten sonra hızla kullanıcıların varlıklarını çalar. Lütfen MEXC'nin resmi websitesinin mexc.com olduğunu unutmayın. Kimlik avı websitelerine karşı her zaman dikkatli olun.









Kimlik Avı Websitesi İçeren Bir SMS









Kimlik Avı Websitesi Giriş Sayfası





Dolandırıcılar, resmi kaynakları taklit ederek kripto cüzdanları hakkında yanlış bilgiler yaymaya da çalışabilirler. Özel anahtarları içe aktarmak, cüzdanları yetkilendirmek veya sahte websitelerinde veya sahte yazılımlarla transferleri etkinleştirmek, kullanıcıların özel anahtarlarının ve varlıklarının çalınması riskiyle karşı karşıya bırakır. Dolandırıcılar, resmi personeli taklit edebilir ve "proje airdrop'ları", "güvenlik riskleri", "şifre sızıntıları", "geri bildirim gönderme" vb. gerekçelerle cüzdanlarınıza erişim sağlayarak cüzdanlarınızdaki varlıkları çalabilirler.









Bazı dolandırıcılar, MEXC markasını taklit edebilir ve "proje yatırımı" veya "yaklaşan listeleme" adı altında dolandırıcılık faaliyetleri yürütebilir.









Marka Kimliğine Bürünme





Dolandırıcılık faaliyetlerinden korunmak için lütfen proje yatırımına dair tüm varlık işlemlerini MEXC ile doğrulayın. MEXC'nin tüm proje iş birliği bilgileri, MEXC websitesindeki resmi paylaşımlara tabidir. En güncel gerçek bilgiler için resmi websitesindeki duyuruları dikkate alın: https://www.mexc.com .









Dolandırıcılar, "yardım" ettiklerini iddia ederek kullanıcıları arkadaş olarak eklemeye yönlendirebilir veya dolandırıcılık yapmak için "alım satım rehberliği" vb. kimliğine bürünerek sizden varlıklarınızı transfer etmenizi talep edebilirler.









Dolandırıcılar, Telegram, WeChat vb. sosyal hesaplarınızı ekleyebilir ve e-postanızı, gönderme bağlantılarını veya QR kodlarınızı talep edebilir. Ayrıca, varlıklarınızı çalmak için hesap bilgilerinizi girmenize, kullanıcı hesaplarınıza veya banka hesaplarınıza giriş yapmanıza vb. teşvik edebilirler.









Hesap Kimliğine Bürünme









Müşteri Hizmetleri kimliğine bürünen dolandırıcılar, size "hesap işlem desteği" sağlamak üzere uzaktan paylaşım gerçekleştirmek için sizinle iletişime geçebilir. Ayrıca, hesap bilgilerinizi çalmak için kimliğinizi doğrulama kisvesi altında SMS doğrulama kodunuzu, Google doğrulama kodunuzu veya uzaktan giriş için yetkilendirmenizi isteyebilirler. Ayrıca sizi kimlik avı websitelerine veya kötü amaçlı yazılımlara yönlendirmek için yanlış bilgiler sağlayabilirler.









Müşteri Hizmetleri Kimliğine Bürünme









MEXC resmi hesapları kimliğine bürünen dolandırıcılar, "airdrop", "proje listelemesi", "alım satım", "staking", "akıllı sözleşme" vb. bahanelerle Telegram grupları oluşturabilir ve "MEXC Resmi" Telegram grupları olduklarını iddia edebilirler









Sahte Telegram Grubu









Kimlik avı websitelerinden indirilen tüm yazılımlar dolandırıcılık yazılımıdır. Lütfen https://www.mexc.com/download adresine giderek indirmek istediğiniz platform türünü seçin.









Sahte MEXC Uygulaması









Son zamanlarda dolandırıcılar, platform personeli veya adli makamlar adına kullanıcılarla iletişime geçerek, kullanıcıların hesaplarının kara para aklama riskleriyle ilişkili olduğunu iddia etmektedir ve kullanıcılardan güvenlik soruşturmaları, hesap riskinin ortadan kaldırılması veya hesapların dondurulması konularında iş birliği yapmalarını talep eder. Dolandırıcılar, kullanıcıların güvensizlik duygusundan yararlanarak, hesap bilgilerini paylaşmalarını talep ediyor, para çekme veya transfer işlemlerini tamamlamaları için kullanıcıları yönlendirir.





Lütfen yukarıda belirtilen dolandırıcılık türlerine karşı dikkatli olun. Proje listelemeleriyle ilgili bilgi için lütfen resmi duyuruları dikkate alın. Websitelerinin, Müşteri Hizmetlerinin ve e-postaların resmi olup olmadığını doğrulamak için lütfen MEXC Doğrulama sayfasını ziyaret edin: https://www.mexc.com/tr-TR/official-verify Ek sorularınız için, resmi websitesi ( mexc.com ) aracılığıyla resmi MEXC müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Çalınan hesaplar veya varlıklar gibi kullanıcıların tek başlarına çözemeyecekleri acil durumlarda, yardım için lütfen resmi websitesi ( mexc.com ) aracılığıyla veya service@mexc.com adresine e-posta göndererek müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.









Hesap şifresi sızıntısını ve gereksiz zararları önlemek için bilinmeyen bağlantılara tıklamayın, güvenli olmayan websitelerine giriş yapmayın veya bilinmeyen QR kodlarını taramayın.



Diğer websiteleriyle aynı oturum açma adı ve şifre kullanmayın. Özel anahtarlar, anımsatıcılar ve diğer bilgileri yerel olarak kaydetmemek gibi hesap güvenlik önlemlerini öğrenin ve uygulayın.



MEXC ile ilgili etkinlikler ve duyurular için resmi websitesini dikkate alın. Websitesi adresini Google veya diğer arama motorları üzerinden aramayın. MEXC'nin resmi websitesi adresi mexc.com 'dur ve giriş için websitesi adresini manuel olarak girmeniz önerilir.



MEXC platformunun kimlik avı önleme kodu işlevi mevcuttur. Kimlik avı önleme kodunu "Profil - Güvenlik - Kimlik Avı Önleme Kodu" bölümünden ayarlayabilirsiniz. Kimlik avı önleme kodunu ayarladıktan sonra, bu kod MEXC tarafından size gönderilen e-postalara eklenecektir. E-posta kimlik avı önleme kodu içermiyorsa lütfen dikkatli olun.







Kimlik avı hırsızlığı yapan websitelerini nasıl tespit edeceğinizi öğrenin. MEXC'nin resmi websitesi mexc.com 'dur. Lütfen resmi websitesi adresini ziyaret ettiğinizden emin olun. https://www.mexc.com/tr-TR/official-verify .



Sözde "resmi personelden" bir arama, e-posta, websitesi bağlantısı, WeChat mesajı vb. aldığınızda, MEXC uygulamasının sol üst köşesindeki profil bölümüne ve ardından [Yardım ve Destek] - [MEXC Doğrulama] adımlarını takip ederek bu bilgileri doğrulayabilirsiniz. Resmi websitesindeki MEXC Doğrulama aracılığıyla da doğrulama yapabilirsiniz: Lütfen MEXC Uygulamasını resmi kanallardan indirin ve cüzdan güvenliği konusunda dikkatli olun. Güvenlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın ve üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bilinmeyen kaynaklardan cüzdan uygulamaları indirmeyin veya kullanmayın. Ayrıca, sahte şifreleme cüzdanlarına karşı tetikte olmak, uygun ve genel kullanıma uygun şifreleme cüzdanı ürünleri kullanmak, şifreleme cüzdanlarını kullanma konusunda iyi alışkanlıklar sürdürmek ve airdrop şeklinde gönderilen tokenler veya NFT'lerin yanı sıra yabancılarla yapılan özel sohbetlere karşı dikkatli olmak önemlidir.









Lütfen toplulukların ve kullanıcıların topluluklara katılma yöntemlerine ilişkin bilgilerin MEXC websitesindeki ( mexc.com ) resmi duyurulara tabi olduğunu göz önünde bulundurun. Ayrıca, MEXC "alım satım rehberliği" veya "kripto yatırım rehberliği" sağlayan herhangi bir yatırım topluluğu kurmadığını size hatırlatmak isteriz. Kullanıcılarla, MEXC veya MEXC kripto yatırımı adı altında iletişim kuran kişiler dolandırıcı olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca MEXC, kullanıcı gizliliğini korumayı taahhüt eder ve herhangi bir kullanıcı bilgisini hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmaz ve kullanıcılardan hiçbir şekilde hesap şifreleri, SMS/Google doğrulama kodları talep etmez.



