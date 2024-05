Yaklaşan "Ethereum Shanghai Yükseltmesi" hakkında her şeyi öğrenin: Neden bu kadar çok bekleniyor?

Her şeyden önce, Ethereum'un "Shanghai Yükseltmesi"nin Shanghai ile somut bir ilişkisi yoktur, sadece "Shanghai" adını alır. Basit bir ifadeyle "Shanghai Yükseltmesi", Ethereum teknoloji yükseltmesinin versiyon adı olarak anlaşılabilir.





Ek olarak, Ethereum'un halka açık bir zincir olarak 2022'de versiyon 1.0'dan versiyon 2.0'a yükseltildiğini hepimiz biliyoruz ve bu Shanghai yükseltmesi, versiyon 2.0 üzerine yapılan önemli bir yükseltmedir.





Peki bu yükseltme neden dikkat çekiyor ve buna büyük bir yükseltme deniyor? Cevabı yükseltmeden önceki ve sonraki değişikliklerden bulabiliriz.













Shanghai yükseltmesinden önce Ethereum, madencilikten (PoW) stakinge (PoS) kadar üretim yöntemini tamamlamıştı.













Üç ana Ethereum protokolü eklendi:



EIP-4895: Daha esnek bir staking mekanizması sağlanıyor.



EIP-3855: Ethereum ağının işlem hızını artırmayı hedefleniyor.



EIP-3860: İşlem ücretlerini düşürmeyi hedefliyor.







DeFi ve NFT gibi uygulamalarda Ethereum ağını kullanma deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur ve Ethereum ekosisteminin kullanılabilirliğini ve cazibesini geliştirir.





Yükseltmeden önce:





Taahhüt (PoS) nedeniyle, yükseltmeden önce Ethereum ekolojik zincirinde büyük miktarda ETH taahhüt edilmiştir ve çekilecek kazanç bulunmamaktadır. nedeniyle, yükseltmeden önce Ethereum ekolojik zincirindetaahhüt edilmiştir vekazanç





Yükseltmeden sonra:





büyük bir olasılıkla çekilebilecektir. Ethereum'a taahhüt edilen ETH ve kazanç,

Sonuç olarak, halka açık şirketlerin bazı hisse senetlerini iki yıla kadar kilitlediğini anlayabiliriz. Şirket teknolojik inovasyonu tamamladığında, bu hisse senetleri temettü ile birlikte piyasaya sürülecektir.









Shanghai yükseltmesi, Ethereum zincirinin tüm ekonomik ekolojisini etkileyecektir.









NFT'nin yükselişi 2021'e kadar izlenebilir. 2021'de ve 2022'nin başlarında NFT yaratma çılgınlığı sayesinde, Ethereum ekolojik zinciri çok sayıda olumlu kullanıcı deneyimi ve yüksek gaz ücretleri elde etti. Bu yükseltme, ETH'nin işlem hızını artıracak, işlem maliyetlerini azaltacak ve kesinlikle NFT ekosisteminin "altın soğurma" yeteneğini yeniden artıracaktır. NFT ve Web3.0 projelerine yatırım yaparak getiri elde etmek için fırsatlar sunar.











ETH'nin kullanım maliyeti azaldığında ve kendi teknik yeniliği ortaya çıktığında, ETH'nin içsel değeri sürekli olarak gelişecektir. Bu nedenle, yılın başından bu yana ETH'nin fiyatı yaklaşık %50'lik bir artışla yaklaşık 1.200 dolardan yaklaşık 1.800 dolara yükselmiştir.













Ethereum, bir çekim limiti mekanizması oluşturmak için ETH taahhüt edecek:





Her çağda, yaklaşık her 6,4 dakikada bir, yalnızca 6 doğrulayıcı, taahhüt edilen ETH'yi çekebilir. Her gün en fazla 1.350 doğrulayıcı stake edilen miktardan çekim gerçekleştirebilir. Bu tahmine dayanarak, Shanghai yükseltmesinden sonra Ethereum her gün yalnızca maksimum 43.200 ETH çekim işlemine izin veriyor.





Staking "risk koruması":





Başlıca ETH 2.0 protokolleri, taahhüt edilen miktarın yaklaşık %4,8'i kadar bir minimum APY (yıllık getiri oranı) sağlar ve hala yukarı yön için çok fazla alan vardır. Taahhüt eden birisi çekim işlemi gerçekleştirirse, önemli sayıda kullanıcının taahhütte bulunması muhtemeldir.













ETH'nin değerlenme beklentileri olduğundan, daha fazla ETH getirisi elde etmek için Halihazırda ETH'ye sahip olan MEXC'liler için,, daha fazla ETH getirisi elde etmek için MEXC Birikim kullanmak ve ETH tutmaya devam etmek iyi bir seçim olabilir.





Aynı zamanda, BETH+MX çifte gelir elde etmek için ETH stake ederek, MX'in spot işlemlerde yüksek değer kazanma beklentisinin tadını çıkarabilirsiniz: