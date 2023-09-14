Polygon'un zkEVM lansmanı MEXC'lilere ne getiriyor?









zkEVM= Sıfır Bilgi+ Ethereum Sanal Makinesi





zkEVM, kendi teknik özellikleri itibariyle oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir proje olduğundan tek bir cümle ile net bir şekilde anlatılması güçtür. Ancak zkEVM'nin işlevi açısından en büyük önemi, iki teknolojinin mükemmel birleşimidir. Bu iki teknoloji Sıfır Bilgi ve Ethereum Sanal Makinesi'dir (EVM). Dolayısıyla zkEVM'yi anlamak için bu iki teknolojiyi anlamakla başlayabiliriz.









Sıfır Bilgi kanıtı, bir tarafın, verilerin içeriğini paylaşmadan belirli verilere sahip olduğunu kanıtlamak için diğer tarafa şifreli kanıt göndermesi anlamına gelir.





Bu veri aktarım yöntemi, her iki tarafın gizliliğini büyük ölçüde korur ve veri güvenliğini artırır.





Aynı zamanda Zincir Dışı ölçeklenebilirlik çözümü, Sıfır Bilgi kullanarak işlem geçerliliği kanıtını yükleme hızını da artırır.









Bitcoin blok zincirinde sanal makine yoktur. Bitcoin'in temel işlevi, verileri dağıtık bir şekilde depolamak olduğundan, işlem verilerini bu ağ üzerinde kaydedebilir, doğrulayabilir, saklayabilir ve kopyalayabiliriz.





Ethereum merkeziyetsiz bir "dünya bilgisayarı"dır. Geliştiriciler ayrıca bu işletim sistemi üzerinde merkeziyetsiz uygulamalar oluşturabilirler; bu, Ethereum'un yalnızca veri depolamayı dağıtabilmesini değil, aynı zamanda kodu, iletişimi vb. hesaplaması ve çalıştırması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle Ethereum sanal makinesi, akıllı sözleşmeler için çalışma ortamıdır.





Yalnızca Ethereum blok zincirinde işlem yapmamız gerektiğinde, Ethereum Sanal Makinesi aşağıdaki işlemleri gerçekleştirecektir:





1）Transfer miktarının doğru olup olmadığını onaylar, imzanın geçerliliğini doğrur ve işlemin gönderenin adresinin işlem numarası belirli işlem hesabının gönderenin adresinin işlem numarası ile eşleşip eşleşmediğini doğrular. Uyumsuzluk varsa işlem iade edilir.





2）Transfer için gereken işlem ücretini hesaplar ve gaz ücretini yatırır.





3）Transferi gerçekleştirir.





Özetle zkEVM, Sıfır Bilgi ve Ethereum Sanal Makinesi'ni birleştirerek Ethereum blok zincirinin güvenliğini ve işlem hızını artırır.













Katman 2'de akıllı sözleşmelerle gerçekleştirilen işlemler, düğümlerin işlemleri yeniden yürütmesine gerek kalmadan Katman 1'de güvenilir bir şekilde doğrulanabilir.









ZK-Rollup'ları, Ethereum'da en az miktarda veri yayınlayabilir: Bu özellik, verileri paketlemeye ve zincirde bir araya getirmeye eş değerdir ve her işlem, işlem ücretini paylaşacaktır.





Bu nedenle ZK-Rollup'ları, merkeziyetsiz borsalar, NFT pazarları ve tahmin pazarları gibi dApp'lerin kullanım maliyetini azaltabilir.









ZK-Rollup'ları ile, zkEVM'de gerçekleştirilen işlemler genellikle Ethereum'da yayınlandıktan hemen sonra tamamlanır.





Daha hızlı kesinlik, özellikle Katman 1 ve Katman 2 arasında varlıkları sorunsuz bir şekilde taşıması gereken NFT yatırımcıları, DeFi yatırımcıları veya arbitraj yatırımcıları gibi ileri düzey kullanıcılar için idealdir.









EVM uyumlu bir zkEVM oluşturmanın en önemli nedeni, Ethereum'un ağ etkilerinden yararlanmaktır. Dünyanın en büyük akıllı sözleşme platformu olan Ethereum, geliştiricilere ve projelere değer sağlayan devasa bir ekosisteme sahiptir.









MEXC'liler uzun süre yatırım yapmak istiyorsa, en direkt yol spot Polygon token elde etmektir. Ethereum blok zincirine bağlı bir Katman 2 platformu olarak, ekolojik zinciri en geniş yelpazeye sahiptir. 3.1





spot ETH'ye yatırım yapmak da iyi bir seçimdir. 3.2 Aynı katma değer mantığı altında,yatırım yapmak da iyi bir seçimdir.





Katman 2 bölgesindeki çeşitli projelerle ilgileniyorsanız, bu tokenler hakkında bilgi edinmeyi deneyebilir ve MEXC'de yatırım yapabilirsiniz. 3.3çeşitli projelerlebu tokenler hakkında bilgi edinmeyi deneyebilir ve MEXC'de bu projelere yapabilirsiniz.



