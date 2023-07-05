Vadeli İşlem Nedir?





Bu makalede MEXC Learn aracılığıyla vadeli işlemlerin temellerini öğrenebilirsiniz. Bu basit rehber, türev piyasasını kolayca anlamanıza yardımcı olacaktır.





Vadeli işlem, alım satım yapan tarafların bir varlığın işlemini gelecekte sabit bir tarih ve oranda tamamlamasını gerektiren bir türev sözleşme şeklidir. Alıcı ve satıcı, vadeli sözleşme rezerve edildiğinde belirlenen fiyatı takip etmek zorundadır. Bu koşul, varlığın mevcut fiyatı ne olursa olsun, sözleşmede belirlenen bedelin ödenmesi gerektiği anlamına gelir.





Vadeli işlem sözleşmeleri herhangi bir fiziksel emtia veya herhangi bir finansal araç için olabilir. Bu sözleşmeler, sözleşme kapsamındaki varlıkların miktarlarını listeleyecek kadar ayrıntılıdır. Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle MEXC tarafından sunulanlar gibi vadeli işlem borsalarında işlem görür.





Vadeli işlemler, düşen piyasa fiyatlarına karşı korunmak için yaygın bir araçtır. Yatırımcılar ayrıca normal işlemlerini fiyat dalgalanmalarından korumak için de kullanırlar.









Vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların sözleşmedeki varlığın fiyatını sabitlemesine izin verir. Bu varlık, petrol, altın, gümüş, mısır, şeker ve pamuk gibi yaygın olarak ticareti yapılan herhangi bir emtia olabilir. Dayanak varlık ayrıca hisse senetleri, döviz çiftleri, kripto para birimleri ve hazine tahvilleri olabilir.





Bir vadeli işlem sözleşmesi, bu varlıkların herhangi birinin fiyatını ileri bir tarihte kilitler. Standart bir vadeli sözleşmenin, bitiş tarihi ve belirlenen fiyatı olarak da bilinen bir vade tarihi vardır. Vade tarihi veya vade ayı genellikle vadeli işlemleri belirlemek için kullanılır. Örneğin, Ocak ayında sona eren mısır vadeli işlem sözleşmelerine Ocak mısır vadeli işlemleri denir.





Bir vadeli işlem sözleşmesi alıcısı, sözleşmenin vadesi sona erdiğinde, emtianın veya varlığın mülkiyetini elde eder. Bu mülkiyet nakit olabilir. Her zaman fiziksel varlık olmak zorunda değildir.





Unutulmaması gereken en önemli nokta, alıcıların vadeli işlem sözleşmelerini bir başkasına satabilmeleri ve kendilerini sözleşme yükümlülüklerinden kurtarabilmeleridir.













MEXC ana sayfasınıaçın, imleci üst menü çubuğundaki "Vadeli İşlemler" seçeneğinin üzerine getirin ve ardından açılır menüden "Vadeli İşlemler" seçeneğini seçin veya buraya tıklayın. açın, imleci üst menü çubuğundaki "Vadeli İşlemler" seçeneğinin üzerine getirin ve ardından açılır menüden "Vadeli İşlemler" seçeneğini seçin veya













MEXC uygulamasını açın, alt menü çubuğundan "Vadeli" seçeneğini seçin. açın, alt menü çubuğundan "Vadeli" seçeneğini seçin.









MEXC Vadeli İşlemler Paneli, her yatırımcı için gerekli tüm araçları ücretsiz olarak sağlar. Panel kullanıcı dostudur ve gerekli tüm bilgileri tek bir bakışta sağlar.





Websitesi:









Uygulama:









Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi:

1 numara olarak işaretlenen kısım, alım satım yapmak istediğiniz vadeli işlem çiftini seçmenize olanak tanıyan üst kısımdaki menü çubuğunu gösterir.

2 numara olarak işaretlenen kısım, pozisyon ve emir ayrıntılarınızı gösteren ekranın alt kısmındaki bölgeyi gösterir.

3 numara olarak işaretlenen kısım, ekranın solundaki emir defterini gösterir. Bu kısım, diğer aracı kurumların alım ve satımlarına ilişkin genel bir bilgi edinmenizi sağlar, böylece o anda piyasalarda neler olup bittiğini öğrenebilirsiniz.

4 numara olarak işaretlenen kısım, ekranın sağında bulunan emir verme butonunu gösterir.









MEXC Vadeli İşlemlerinde alım satım yapmaya başlamak için öncelikle spot hesabınızdan türev (sözleşme) hesabınıza para aktarmanız gerekir.





Bir emir oluştururken, alım satım yapmak istediğiniz varlıkların fiyatını ve miktarını belirtin ve “Al/Long” veya “Sat/Short” seçeneklerine tıklayarak onaylayın.





Vadeli işlem seçenekleri, farklı işlem kombinasyonlarında farklı kaldıraç oranları sunar.





MEXC Borsası, alım satımlarda 200 kata kadar kaldıracı destekler. Maksimum kaldıraç, başlangıç ve sürdürme marjinine bağlıdır





Borsa, kullanıcının çapraz marjin modlarında long ve short pozisyonlarını değiştirmesine izin verir. Örneğin, long pozisyonun 30x ve short pozisyonun 90x olduğu bir durumda, yatırımcı, riskten korunmak için, işlem kaldıracını 90x'ten 30x'e ayarlayabilir.





Platform, farklı marjin modları sunarak farklı marjin tercihlerine sahip yatırımcıları destekler.



Çapraz marjin modu, marjinleri aynı kripto para birimine karşı açılan iki farklı pozisyonla paylaşır. Bir pozisyondan elde edilen herhangi bir kâr veya zarar, diğer işlem bakiyesine karşı düzeltme yapmak için kullanılabilir.



İzole marj in modu , yalnızca açılan bir pozisyon için marjini kabul eder. Zarar durumunda, işlem yalnızca uzlaşma üzerindeki belirli pozisyona karşı kaybedecektir. Bu mod, kripto para biriminin dengesini sağlar. Ayrıca, ana kripto para dengesini koruduğu için tüm yeni yatırımcılar için en iyi seçenektir.





Tüm yatırımcıların ilk işlemleri için varsayılan marjin modu izole marjin modudur.









Vadeli işlem alım satımı, tüm yatırımcılara hitap eden birçok avantaj sunar. Değerlerini bir finansal veya fiziksel varlığa dayandıran finansal türevler olduklarından, kripto para birimi madenciliğinde ve alım satımında risk yönetimi ve riskten korunma için mükemmeldirler. Bu durum, vadeli işlem alım satımını riske daha dayanaklı hale getirir.



