Merkeziyetsiz Finansta (DeFi) Yaygın Dolandırıcılıklar

"Merkeziyetsiz Finans" anlamına gelen DeFi, Bitcoin ve Ethereum tarafından temsil edilen stabil coinler ve alım satım, borçlanma ve yatırım yapmayı mümkün kılan akıllı sözleşmeler olarak iki ana çalışma alanına sahiptir. DEFI'nin doğası, genellikle iyi bir yolla varlıkları kurtarmanın veya haksızlığı sorumlu tutmanın mümkün olmadığı , açık ve düzensiz bir alandır. Dolandırıcılıkları tanımlamayı öğrenerek dolandırılma riskini büyük ölçüde azaltabiliriz.

Dijital varlık projelerinin büyük çoğunluğu için herhangi bir yenilik olmayabilir. Bu nedenle, bir projeyi değerlendirirken, yeni fikirler getirip getirmediği ve yenilikçi olup olmadığı sorgulanabilir. Rakiplerine göre bir avantajları var mı? Proje benzersiz bir değer teklifi içeriyor mu? Bunlar basit sorulardır, ancak meşru projeleri dolandırıcılıktan ayırmaya yardımcı olabilir.

Kodlayıcılar, projelerin geçerliliğini değerlendirmede doğal bir avantaja sahiptir. Başkaları projeyle ilgileniyorsa, kötü niyetli olup olmadığını belirlemek için kodu kendileri gözden geçirebilirler.

Ayrıca, projenin geliştirme faaliyetlerini de inceleyebilirsiniz. Geliştiriciler kodu sürekli güncelliyor mu? Kod kopyalanabilse de, geliştiricinin niyetlerini yansıtabilir, bunu da araştırma ve geliştirme çalışmalarına gerçekten bağlı olup olmadıklarını veya sadece hızlı bir şekilde para toplamaya çalıştıklarını yargılamak için kullanabilirsiniz.

Kodun güvenliğini sağlamak için akıllı sözleşmeler ve DeFi düzenli olarak denetlenmelidir. Üçüncü taraf denetimi akıllı sözleşme geliştirmenin önemli bir parçası olmasına rağmen, birçok geliştirici hala herhangi bir denetim yapmadan kod dağıtıyor ve bu da akıllı sözleşmeleri kullanan kullanıcıların aldığı riskde önemli bir artışa yol açıyor.

Denetim ücretlerinin nispeten pahalı olduğuna dikkat edilmelidir. Meşru projeler genellikle denetim maliyetlerini taşıma yeteneğine sahiptir, ancak hileli projeler doğal olarak bu masraf için ödeme yapmayacaktır. Ancak, bir denetimden geçmek, proje için mutlak güvenlik anlamına gelmez. Denetim gerekli bir araçtır, ancak tek seferlik bir çözüm değildir. Kişi her zaman akıllı sözleşmelere para yatırma risklerinin farkında olmalıdır.

Anonim proje ekipleriyle ilişkili önemli potansiyel riskler vardır. Hileli bir grup oldukları kanıtlanmış olsa bile, onları sorumlu tutmak zordur. Olgun zincir üstü analiz araçları dolandırıcılıklardan kaçınmaya yardımcı olabilir ve kurucunun kimliği doğrulanabilirse, proje daha güvenilirdir. Bununla birlikte, anonim ekiplerin önderliğindeki projeler mutlaka dolandırıcılık değildir ve birçok meşru proje anonim ekiplerin çalışmasıdır. Bununla birlikte, proje risklerini değerlendirirken, anonim ekiplerle ilişkili potansiyel riskler dikkate alınmalıdır. Anonim kurucuları yasadışı davranışlardan sorumlu tutmak zor olabilir.

Token dağılımı DeFi projelerini araştırırken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Yasadışı yollardan biri, vicdansız geliştiricilerin kârı, tokenlerin fiyatını manipüle etmektir. Bunu çok sayıda token tutarak başarırlar. Daha sonra fiyat yükseldiğinde onları piyasada satarlar. Bazıları, tokenlerden büyük bir pay sahibi olan kurucu ekibin risk oluşturmadığını düşünse de, bir dizi soruna yol açabilir.

Token ihraç yöntemlerini de dikkate almak gerekir. Proje, içerideki kişilerin, proje sosyal medyada tanıtmadan önce büyük miktarda token biriktirmelerini sağlayan özel bir satış öncesi mi yürütüyor? Bir Kripto para değişim platformu tarafından desteklenen bir başlangıç coin teklifi (initial coin offering-ICO) etkinliği veya bir başlangıç borsası teklifi (initial exchange offering-IEO) etkinliği var mı? Diğer faktörlerin yanı sıra önemli satış baskısı üreten airdroplar var mı?

Likidite madenciliği, DeFi tokenlerini başlatmanın yeni bir yöntemidir. Akıllı sözleşmelerdeki fonları kilitleyen ve yeni basılan tokenlerin bir kısmını ödül olarak almayı ifade eder. Ancak, riskleri göz ardı edilmemelidir. Bazı projeler doğrudan likidite havuzlarına kilitli fonlar enjekte ederken, diğerleri daha karmaşık madencilik yöntemleri kullanır veya büyük ölçekli madenciliği yapar.

Buna ek olarak, yeni Shitcoinler genellikle ilk olarak UNISWAP veya Sushiswap gibi otomatik pazar yapıcısı (AMM) sistemlerinde listelenir. Proje ekibi, ilk aşamada AMM sistemindeki pazar işlem çiftlerine güçlü likidite enjekte etse bile, tokenlerini geri çekebilir ve daha sonra piyasada satabilirler. Bu, token fiyatının çökmesine ve neredeyse sıfıra düşmesine neden olacaktır. Perakende yatırımcıların tuttukları tokenlerini satma fırsatı neredeyse olmayacaktır.

Bunlara ek olarak, akıllı sözleşmelere sınırsız izin vermemenizi öneririz. Yetkili varlıkları cüzdanınıza harcamak için sınırsız izin vermek genellikle tehlikelidir, çünkü kötü niyetli akıllı sözleşmeler cüzdanınızdaki fonları harcamak için bunu kullanabilir.

Merkeziyetsiz protokoller aracılığıyla likidite madenciliğine katılma veya exchange/alım satım olsun, çeşitli DeFi dolandırıcılıklarıyla karşılaşmak mümkündür. Yukarıdaki yönergelerin DeFi katılımcılarının kötü niyetli projeleri ve kötü aktörleri doğru bir şekilde tanımlamasına yardımcı olabileceğini umuyoruz.