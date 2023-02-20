Telegram Dolandırıcılığına Dikkat



Giriş Son zamanlarda, Telegram'da çeşitli dolandırıcılık türleriyle karşılaşılmaktadır. Kullanıcılar dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkatli olmalıdır. Aşağıdaki dolandırıcılık türleri Telegram'da yaygındır ve aşağıdaki durumlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, lütfen riskler karşısında dikkatli olun. 1. Yabancılardan gelen sahte özel mesajlar Telegram'da, yabancılar zaman zaman size mesaj gönderebilir. Birisi para transfer etmenizi veya bilinmeyen bir yazılıma kaydolmanızı gerektiren bir proje önerirse, parasal kayıplardan veya bilgi hırsızlığından kaçınmak için lütfen dikkatli olun. Ayrıca bilinmeyen kaynaklara sahip bağlantılar veya şüpheli dosyalar da alabilirsiniz. Dosyalar genellikle resmi duyuru kılığında olur veya pornografik bilgiler içerir. Bu dosyaların Trojan virüsleri olma olasılığı yüksektir, bu yüzden bu dosyaları indirmeyin veya üzerlerine tıklamayın. Size mesaj atan yabancılara güvenmeyin ve taciz ediliyorsanız onları engelleme seçeneğiniz olduğunu unutmayın. Size gönderilen şüpheli dosya veya bağlantılara sebepsiz yere hiçbir şekilde tıklamayın. 2. Resmi personel gibi davranan sahtekarlar tarafından yapılan dolandırıcılıklar Resmi grupta platformun hizmetini sorguladığınızda, resmi personel kimliğine bürünen birinden özel mesajlar alabilirsiniz. Örneğin, bir hediye çantası kazandığınız için size yardımcı olmak veya risk kontrol kısıtlamalarını kaldırmanıza yardım etme kisvesi altında sizden bilgi talep edebilirler. Bu tür durumlarda, hiçbir şekilde bu tür kişilere güvenmeyin ve hesap bilgilerinizi paylaşmayın, çünkü resmi çalışanlar asla herhangi bir kullanıcıyla özel görüşme başlatmayacaktır. Resmi çalışanlarla iletişime geçmeniz gerekiyorsa, onları grup yöneticisi etiketinden tanıyabilirsiniz. Risk kontrolünü kaldırmanıza yardım etmeyi teklif eden Telegram'daki hiç kimseye güvenmeyin. Bu çok yaygın bir dolandırıcılık taktiğidir. Resmi platform, herhangi bir kullanıcıya nedensiz veya önce ulaşan taraf kullanıcı olmadığı takdirde asla kısa mesaj göndermeyecek veya telefon görüşmesi yapmayacaktır. Bilinen bir dolandırıcılık taktiği olduğu için çeşitli isimler altında şifre, SMS/Google doğrulama kodu isteyen hiç kimseye ilgili bilgileri kesinlikle vermemelisiniz. Bu tür durumlarla karşılaşırsanız, resmi MEXC websitesinden bu kaynakları sorgulayabilirsiniz: MEXC Doğrulama. MEXC uygulamasında, resmi kanal doğrulama portalı Yardım ve Destek -> MEXC Doğrulama seçeneklerini izleyerek bulunabilir. MEXC websitesinde, sayfanın alt kısmında Destek -> MEXC Doğrulama yoluyla bulunabilir. 3. Sahte resmi sosyal medya toplulukları aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklar Telegram'da, genellikle botlar ve dolandırıcılık hesapları tarafından işgal edilen birçok sahte resmi grup vardır. Dolandırıcılar, grupta dijital varlık alışverişi yapmak, kâr elde etmek için cüzdanlara varlık aktarmak ve airdrop almak için QR kodlarını taramak gibi çeşitli yanlış yatırım teşvikleri yayınlayabilir. Onlara güvenmeyin veya grup içindeki herhangi bir şüpheli bağlantıya veya eğitime tıklamayın. Kişisel varlıklarınızı korumak ve dolandırılmayı önlemek için dikkatli olmalısınız. Resmi MEXC Türkiye Telegram grubuna katıldığınızdan emin olun: https://t.me/MEXCTurkey ve resmi MEXC websitesinin alt kısmında diğer dillerdeki Telegram gruplarını arayabilirsiniz. İletişim kanallarının doğruluğundan emin değilseniz, bunları MEXC Doğrulama ile doğrulayabilir veya doğrulama için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda, herhangi bir borsa veya arbitraj grubuna katılmayın veya bunlara güvenmeyin ve yüksek getiri ve istikrar vaat eden projelere karşı dikkatli olun. 4. Hileli özel işlemler Dolandırılmamak için, eğer USDT almak veya satmak istiyorsanız özel işlemler yapmaktan kaçınmanız önerilir. USDT'yi düşük fiyattan satmak veya yüksek fiyattan USDT satın almak için birisi sizinle özel olarak iletişime geçerse veya işlemleri güvence altına alabilecek resmi personel olduğunu iddia eden biriyle karşılaşırsanız, gereksiz parasal kayıpları önlemek için lütfen dikkatli olun. Özel işlemler güvenli değildir ve genellikle dolandırıcılıktır. Kripto para birimlerinin yalnızca resmi alım satım platformlarında alınması ve satılması tavsiye edilir. 5. Yasa dışı ve uyumlu olmayan bilgiler Birisi size uygunsuz resimler ve videolar gönderirse, çalıntı veya kara listeye alınmış USDT gibi yasa dışı bilgilerin yanı sıra Telegram'da bilinmeyen proje reklamları ve kumar bilgileri sunarsa, onlara güvenmeyin. Kişiyi doğrudan engelleme veya gruptaki yöneticileri etiketleyerek bildirme seçeneğiniz vardır. 6. Arkadaş gibi davranan sahtekarların dolandırıcılığı Dolandırıcılar, arkadaşınızın kimliğine bürünebilir ve hesaplarını kurtarma kisvesi altında sizden Telegram sohbetinizin ekran görüntülerini isteyebilir. Bu bilgileri sağladığınızda, giriş kodunuz sızdırılacak ve dolandırıcılar bu kodu hesabınıza giriş yapmak için kullanabilir. Ayrıca arkadaşınızın kimliğine bürünerek borç para isteyebilir veya başka bilgiler talep edebilirler. İletişim kurduğunuz kişinin kimliğini dikkatlice doğrulamanız gerekir. 7. Sahte Telegram kurulum programı Lütfen Telegram'ın şu anda Çince herhangi bir kurulum programı sağlamadığını unutmayın. Üçüncü taraf arama motorları aracılığıyla bulunan Çince yükleme programlarının çoğu risk taşır, bu nedenle lütfen bunları kullanmayın. 8. Benzer kullanıcı adlarını kullanarak dolandırıcılık Dolandırıcılar, dolandırıcılık yapmak için O'lar ve 0'lar, I'ler ve l'ler gibi benzer görünen harfler ve rakamlar kullanarak genellikle yöneticilerin kullanıcı adlarına benzer kullanıcı adlarıyla hesap açarlar. Sonuç Özetlemek gerekirse, Telegram'da dolandırıcılığı ve kayıpları önlemenize yardımcı olacak aşağıdaki önerileri sunuyoruz: İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin: Hesabınızın güvenliği için, iki faktörlü kimlik doğrulama için bir şifre oluşturmanızı öneririz. Bu şifre, yalnızca hesabınız yeni bir Telegram hesabına giriş yapmaya çalıştığında gerekli olacaktır. Üçüncü taraf programları kullanırken dikkatli olun: Üçüncü taraf programlar, hesabınızı kontrol edebilir, tüm sohbet geçmişinizi okuyabilir, cihazınız hakkında bilgi toplayabilir ve hatta yazılım yoluyla gönderilen transfer adreslerini ve diğer sohbet içeriğini değiştirebilir. Bu nedenle, güvenlik nedeniyle lütfen Telegram'ı yalnızca resmi websitesinden indirin. Kişisel bilgilerinizi Telegram botlarına göndermeyin: Lütfen Telegram botlarını kullanırken dikkatli olun ve adınız, kullanıcı adınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, şifreniz veya kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek diğer bilgiler dahil olmak üzere hiçbir kişisel verinizi paylaşmayın. Cüzdan adreslerini kontrol edin: Birine cüzdan adresi göndermek istiyorsanız, lütfen adresi dikkatlice doğrulayın. Cüzdan QR kodunun ekran görüntüsünü başkalarına göndermeniz önerilir. Telegram'da oturum açan cihazları düzenli olarak kontrol edin: Telegram hesabınıza giriş yapan cihazları düzenli olarak kontrol edin ve şüpheli cihazlardan çıkış yapın. Telefon numarasını paylaşmadan kişi ekle: Kişi eklerken, telefon numaranızın paylaşılmasına izin veren varsayılan seçenek seçimini kaldırabilirsiniz. Telefon numaranızı gizleyin ve gruplara katılma kısıtlamaları belirleyin: Telegram'da, dolandırıcı gruplara eklenmemek ve dolandırıcılık risklerini azaltmak için, kişi listenizde olmayan kişilerin sizi gruba ekleyemeyecekleri şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Yakındaki Kişileri Ekle işlevinin kullanılmasını önermiyoruz. Otomatik indirmeyi kapat: Virüs dosyalarının vb. yanlışlıkla indirilmesini önlemek için Telegram'daki otomatik dosya indirme özelliğini kapatmanızı öneririz.

MEXC Doğrulama seçeneklerini izleyerek bulunabilir. MEXC websitesinde, sayfanın alt kısmında Destek - MEXC Doğrulama yoluyla bulunabilir."}}},"align":"","folded":false}},"U2AMdo2uQo2CIixMFoFuizzQsTe":{"id":"U2AMdo2uQo2CIixMFoFuizzQsTe","snapshot":{"type":"heading1","parent_id":"X6Gbd2S6ooRiY4xfV0luXFKdszd","comments":[],"locked":false,"hidden":false,"author":"7113840100479369222","children":[],"text":{"apool":{"nextNum":1,"numToAttrib":{"0":["author","7113840100479369222"]}},"initialAttributedTexts":{"attribs":{"0":"*0+27"},"text":{"0":"3. Sahte resmi sosyal medya toplulukları aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklar"}}},"align":"","folded":false}},"LqggdIoGWomcWYxo9zwutWI2shf":{"id":"LqggdIoGWomcWYxo9zwutWI2shf","snapshot":{"type":"text","parent_id":"X6Gbd2S6ooRiY4xfV0luXFKdszd","comments":[],"locked":false,"hidden":false,"author":"7113840100479369222","children":[],"text":{"apool":{"nextNum":2,"numToAttrib":{"0":["author","7113840100479369222"],"1":["author","7113841936049389574"]}},"initialAttributedTexts":{"attribs":{"0":"*0+1y*1+d*0+3c*1+7*0+51*1+8*0+k*1+f*0+y*1+q"},"text":{"0":"Telegram'da, genellikle botlar ve dolandırıcılık hesapları tarafından işgal edilen birçok sahte resmi grup vardır. Dolandırıcılar, grupta dijital varlık alışverişi yapmak, kâr elde etmek için cüzdanlara varlık aktarmak ve airdrop almak için QR kodlarını taramak gibi çeşitli yanlış yatırım teşvikleri yayınlayabilir. Onlara güvenmeyin veya grup içindeki herhangi bir şüpheli bağlantıya veya eğitime tıklamayın. Kişisel varlıklarınızı korumak ve dolandırılmayı önlemek için dikkatli olmalısınız."}}},"align":"","folded":false,"text_indent":1}},"H0iede6kcoUMk8xqm4zuhb07sUh":{"id":"H0iede6kcoUMk8xqm4zuhb07sUh","snapshot":{"type":"text","parent_id":"X6Gbd2S6ooRiY4xfV0luXFKdszd","comments":[],"locked":false,"hidden":false,"author":"7113840100479369222","children":[],"text":{"apool":{"nextNum":4,"numToAttrib":{"0":["author","7113840100479369222"],"1":["author","7113841936049389574"],"2":["link","https%3A%2F%2Ft.me%2FMEXCTurkey"],"3":["link-id","60c3c49a-f9e0-48a3-84ba-27ad5117d5ca"]}},"initialAttributedTexts":{"attribs":{"0":"*0+b*1+g*0+10*0*2*3+n*0+p*1+3*0+m*1+18*0|1+1*1+z*0+14*1+4*0+1i*1+3*0|1+r*0+3r*1+3*0+l"},"text":{"0":"Resmi MEXC Türkiye Telegram grubuna katıldığınızdan emin olun: https://t.me/MEXCTurkey ve resmi MEXC websitesinin alt kısmında diğer dillerdeki Telegram gruplarını arayabilirsiniz.

İletişim kanallarının doğruluğundan emin değilseniz, bunları MEXC Doğrulama ile doğrulayabilir veya doğrulama için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Aynı zamanda, herhangi bir borsa veya arbitraj grubuna katılmayın veya bunlara güvenmeyin ve yüksek getiri ve istikrar vaat eden projelere karşı dikkatli olun."}}},"align":"","folded":false,"text_indent":1}},"HuagdakSMoYWScxSafkuV2o3sIe":{"id":"HuagdakSMoYWScxSafkuV2o3sIe","snapshot":{"type":"heading1","parent_id":"X6Gbd2S6ooRiY4xfV0luXFKdszd","comments":[],"locked":false,"hidden":false,"author":"7113840100479369222","children":[],"text":{"apool":{"nextNum":1,"numToAttrib":{"0":["author","7113840100479369222"]}},"initialAttributedTexts":{"attribs":{"0":"*0+n"},"text":{"0":"4. 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