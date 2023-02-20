Hesabınızı Daha İyi Korumanın Altı Yolu

Bu makale, uygulamanız gereken bazı iyi alışkanlıkların yanı sıra bir dizi basit hesap koruma önlemini ele alacaktır.

İnternetteki tüm hesaplarınız için, özellikle de kripto para alım satım hesapları gibi varlıklarınızı sakladığınız hesaplar için farklı yüksek güçlü şifreler belirlemeniz gerekir. Şifrenizin uzunluğunun sekiz karakterden uzun olması, büyük ve küçük harfler, sayılar ve özel karakterler içermesi önemle tavsiye edilir.

Güçlü bir şifre belirlemek hesabınızın güvenliği için iyi bir başlangıçtır fakat gelecekte hesabınızın güvenliğini garanti etmez. Saldırganlar şifreleri çeşitli şekillerde çalmaya çalışır, bu nedenle hesabınızı korumak için şifrenizi düzenli olarak değiştirmek iyi bir alışkanlıktır.

Lütfen hesap şifreniz değiştirildikten sonraki 24 saat içinde varlıklarınızı çekemeyeceğinizi unutmayın. Bu önlem, potansiyel saldırganların şifreyi değiştirerek varlıklarınızı çalmasını engeller.

Bir hesap oluşturduktan sonra, önce iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmeniz önemlidir. Google Authenticator kullanmanızı öneririz. 2FA kodunu yeni bir telefonda kullanmanız gerekebileceği ihtimaline karşı sıfırlama anahtarını güvenli bir yerde saklamanız önemle tavsiye edilir.

Son giriş geçmişinde hesabınıza giriş yapan cihazların hareketlerini kontrol edebilirsiniz. Tanıdık olmayan veya kullanılmayan cihazlar bulursanız, lütfen bunları silin. Hesap oturumunun IP adresini ve zamanını kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir şüpheli giriş tespit etmeniz durumunda, lütfen hesabınızı hemen dondurun.

Hesabınızda [Çekim Beyaz Listesi] adı verilen bir güvenlik özelliği vardır. Varlıklarınızı çekmek için cüzdan adreslerini beyaz listeye eklemenizi sağlar. Beyaz liste özelliğini etkinleştirdikten sonra yalnızca beyaz listedeki adreslere çekim işlemi yapabilirsiniz.

Kimlik avı (Phishing), suçluların kişisel bilgileri elde etmek için bireyleri veya işletmeleri taklit etmeye çalıştıkları bir ağ saldırısı türüdür. Şu anda en yaygın saldırı yöntemidir, bu nedenle her zaman tetikte olmalısınız.

Her giriş yaptığınızda adresi manuel olarak girmekten kaçınmak için MEXC resmi websitesini tarayıcı yer imlerinize kaydetmenizi öneririz. MEXC resmi web sitesini henüz yer imlerinize eklemediyseniz, aşağıdaki bağlantıyı https://www.mexc.com ekleyebilirsiniz. Bu basit önlem, birçok sahte MEXC websitesine tıklamanızı engelleyebilir ve sizi dolandırarak hesap bilgilerinizi girmenizi engelleyebilir.

Ayrıca, sistemin MEXC tarafından gönderilen e-postalara otomatik olarak yerleştireceği benzersiz bir kod ayarlayabileceğiniz kimlik avı önleme kodu özelliğini kullanmanız önerilir. Kimlik avı önleme kodunu etkinleştirdikten sonra, aldığınız bildirim e-postasının gerçek olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

MEXC-API, profesyonel yatırımcıların MEXC alım satım motorundan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmanın bir yoludur.

Ancak API anahtarları kullanılırken verilerin harici uygulamalarla paylaşılması gerekiyor ki bu da belirli riskler taşıyor. Bu nedenle, MEXC-API kullanırken IP adreslerine dayalı erişim kısıtlamalarının dikkate alınması önerilir. Yalnızca beyaz listedeki IP adreslerinin erişim izni vardır. Ayrıca, sızıntıyı önlemek için API anahtarları düzenli olarak güncellenmelidir.

Bu makalede, hesabınızın güvenliğini sağlamanıza ve bilgisayar korsanlarının kripto varlıklarınızı çalmasını engellemenize yardımcı olacak çeşitli kolay önlemleri tanıttık.

Hesabınızın mevcut güvenlik seviyesini kontrol etmek için lütfen websitemizdeki [Güvenlik] bölümüne gidin. MEXC Uygulamasını kullanıyorsanız, güvenlik seviyesini [Güvenlik] sekmesinden kontrol edebilirsiniz.