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MEXC İşlem Kopyalama Rehberi

2023.01.28 MEXC
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Takipçi Olun

  1. 1. Adım: İşlem Kopyalama Sayfasına Gidin

MEXC Global websitesine gidin ve önce Vadeli İşlemlere, ardından İşlem Kopyalamaya tıklayın
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  1. 2. Adım: Hemen Katılın

  • MEXC İşlem Kopyalama ana sayfasında İşlem Kopyalama Hakkında butonuna tıklayın
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  • Hemen Katılın'a Tıklayın
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  1. 3. Adım: Yatırımcılar hakkında bilgi edinin

  • Bu sayfada, 7 Günlük ROI gibi farklı kriterlere göre sıralanmış birçok Öne Çıkan Yatırımcı bulabilirsiniz
  • Yatırımcıları size uygun kriterlere göre sıralayabilirsiniz
  • Favori alım satım stratejinize göre favori yatırımcınızı seçin, örneğin kısa vadeli
  • Ayrıca, 20/1000 örneğinde olduğu gibi takipçi sayılarını ve alım satım performanslarını öğrenebilirsiniz
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  1. 4. Adım: MEXC İşlem Kopyalama Hizmet Sözleşmesi

Lütfen MEXC İşlem Kopyalama Hizmet Sözleşmesinde Onayla butonuna tıklamak için 10 saniye bekleyin
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  1. 5. Adım: İpuçları

Cüzdanınızda yeterli bakiyeniz olması gerekir, lütfen İpuçları'nda Tamam'a tıklayın.
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  1. 6. Adım: Fonları transfer edin

Fonlarınızı hesabınızdan aktarınve Transfer Et'e tıklayın
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  1. 7. Adım: İşlem Kopyalama Parametre Ayarları

  • En az bir işlem çifti seçin
  • Genel parametrelerde, İşlem Kopyalama Miktarı bakiyenizin en az 5 USDT olduğundan emin olun
  • Marjin oranınızı seçin
  • "Otomatik Marjin Ekleme" butonuna tıklayarak otomatik marjin eklemeyi seçin
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  • Sabit Tutar veya Çarpanı Seçin
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  • Kâr al oranı ve Zarar durdur oranınızı ayarlardan belirleyin
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  • Gelişmiş parametreler için Kaldıraç (İsteğe Bağlı) ve İşlem Farkı (İsteğe Bağlı) ayarlarını özelleştirebilirsiniz
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  • Devam etmek için Sonraki Adım'a tıklayın
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  1. 8. Adım: İşlem Kopyalama Ayarlarını Onaylayın

Tüm ayarlarınızı onaylamak için Gönder'e tıklayın
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  1. 9. Adım: İşlem Kopyalama Detayları

Devam eden kopyalanan işlemlerinizi, ana sayfadaki Kopy alanan İşlemlerim butonu aracılığıyla kontrol edebilirsiniz
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  1. 10. Adım: Takipten Ayrıl veya Düzenle

  • İşlem Kopyalama Detayları kısmında Yatırımcılarım'a tıklayarak Takipten Ayrıl'a veya Düzenleye tıklayabilirsiniz
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  • İpuçları hatırlatmasında Takipten Ayrıl'ı seçin
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Yatırımcı Olun

  1. 1. Adım: Hemen Başvur

  • MEXC İşlem Kopyalama ana sayfasında İşlem Kopyalama Hakkında butonuna tıklayın
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  • Hemen Başvur'a Tıklayın
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  1. 2. Adım: Kişisel bilgileri doldurun

  • E-posta (gerekli), Telegram hesabı (isteğe bağlı) ve Cep telefonu numarası (isteğe bağlı) bilgilerinizi doldurun
  • Lütfen Yatırımcı Sözleşmesi'ni dikkatlice okudum ve kabul ediyorum'u işaretleyin.
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  • Daha fazla bilgi edinmek için Yatırımcı Sözleşmesi'ne tıklayın

  1. 3. Adım: Gönder

  • Gönder'e tıklayın ve SMS bildirimini bekleyin
 

Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

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