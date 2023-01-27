MEXC İşlem Kopyalama Rehberi

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MEXC Global websitesine gidin ve önce
Vadeli İşlemlere, ardından
İşlem Kopyalamaya tıklayın
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Bu sayfada, 7 Günlük ROI gibi farklı kriterlere göre sıralanmış birçok
Öne Çıkan Yatırımcı bulabilirsiniz
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Yatırımcıları size uygun kriterlere göre sıralayabilirsiniz
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Favori alım satım stratejinize göre favori yatırımcınızı seçin, örneğin kısa vadeli
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Ayrıca, 20/1000 örneğinde olduğu gibi takipçi sayılarını ve alım satım performanslarını öğrenebilirsiniz
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Lütfen
MEXC İşlem Kopyalama Hizmet Sözleşmesinde Onayla butonuna tıklamak için 10 saniye bekleyin
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Cüzdanınızda yeterli bakiyeniz olması gerekir, lütfen
İpuçları'nda
Tamam'a tıklayın.
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Fonlarınızı hesabınızdan aktarınve
Transfer Et'e tıklayın
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En az bir işlem çifti seçin
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Genel parametrelerde,
İşlem Kopyalama Miktarı bakiyenizin en az 5 USDT olduğundan emin olun
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Marjin oranınızı seçin
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"Otomatik Marjin Ekleme" butonuna tıklayarak otomatik marjin eklemeyi seçin
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Tüm ayarlarınızı onaylamak için
Gönder'e tıklayın
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Devam eden kopyalanan işlemlerinizi, ana sayfadaki Kopy
alanan İşlemlerim butonu aracılığıyla kontrol edebilirsiniz
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E-posta (gerekli),
Telegram hesabı (isteğe bağlı) ve
Cep telefonu numarası (isteğe bağlı) bilgilerinizi doldurun
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Lütfen
Yatırımcı Sözleşmesi'ni dikkatlice okudum ve kabul ediyorum'u işaretleyin.
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