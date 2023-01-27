Vadeli M-Day Rehberi

MEXC Uygulamasını açın ve Vadeli M-Day simgesine tıklayın.

Güncel Etkinlik sayfasına girmek için Kabul Et seçeneğine dokunun. Bugün bir daha hatırlatma seçeneğine tıklayarak Hatırlatma ekranını kapatabilirsiniz.

Devam Eden M-Day etkinliğini seçin ve Ödül Kazanmak için Kaydolun seçeneğine dokunun.

Kaydolmadan önce, lütfen her bir M-Day etkinliği hakkındaki Ödül Havuzu, Kazanan Biletler ve Alım Satımın Sona Ermesine Kalan Süre gibi temel bilgileri okuyun.

Ayrıca bu sayfada Alım Satım Başlangıç Tarihi ve Etkinlik Kuralları gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik Kurallarını Görüntüle seçeneğine dokunun.

Bu sayfadan Projenin Öne Çıkanları gibi Alım Satım Kuralları ve Proje Bilgileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Hemen Kaydolun seçeneğine tıklayın ve Hatırlatma içeriğini Onaylayın.

Lütfen öncelikle minimum işlem hacmine ulaşın ve ardından tekrar kaydolun.

Ödüllerim bölümünden Ödül Geçmişi'nizi görüntüleyin.

Güncel Etkinlik bölümünden Ödül Geçmişi'nizi görüntüleyin.

Ödül Geçmişi bölümünden tarih seçerek M-Day etkinliklerinizi arayabilirsiniz.

Geçmiş Etkinlikler, Güncel Etkinlik sayfasının altında bulunur. Daha fazla bilgi edinmek için Daha Fazla seçeneğine dokunun.

MEXC Global websitesine gidin ve Vadeli M-Day seçeneğine tıklayın.

Güncel Etkinlik sayfasına girmek için Kabul Et seçeneğine dokunun. Bugün bir daha hatırlatma seçeneğine tıklayarak Hatırlatma ekranını kapatabilirsiniz.

Devam Eden M-Day etkinliğini seçin ve Ödül Kazanmak için Kaydolun seçeneğine dokunun

Kaydolmadan önce, lütfen her bir M-Day etkinliği hakkındaki Ödül Havuzu, Kazanan Biletler ve Alım Satımın Sona Ermesine Kalan Süre gibi temel bilgileri okuyun.

Ayrıca bu sayfada Alım Satım Başlangıç Tarihi ve Etkinlik Kuralları gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik Kurallarını Görüntüle seçeneğine dokunun.

Bu sayfadan Projenin Öne Çıkanları gibi Alım Satım Kuralları ve Proje Bilgileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Hemen Kaydolun seçeneğine tıklayın ve Hatırlatma içeriğini Onaylayın.

Lütfen öncelikle minimum işlem hacmine ulaşın ve ardından tekrar kaydolun.

Ödüllerim bölümünden Ödül Geçmişi'nizi görüntüleyin.

Güncel Etkinlik bölümünden Ödül Geçmişi'nizi görüntüleyin.

Ödül Geçmişi bölümünden tarih seçerek M-Day etkinliklerinizi arayabilirsiniz.

Geçmiş Etkinlikler, Güncel Etkinlik sayfasının altında bulunur.