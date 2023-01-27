Vadeli M-Day Rehberi

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MEXC Uygulamasını açın ve
Vadeli M-Day simgesine tıklayın.
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Güncel Etkinlik sayfasına girmek için
Kabul Et seçeneğine dokunun.
Bugün bir daha hatırlatma seçeneğine tıklayarak
Hatırlatma ekranını kapatabilirsiniz.
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Devam Eden M-Day etkinliğini seçin ve
Ödül Kazanmak için Kaydolun seçeneğine dokunun.
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Kaydolmadan önce, lütfen her bir M-Day etkinliği hakkındaki
Ödül Havuzu, Kazanan Biletler ve
Alım Satımın Sona Ermesine Kalan Süre gibi temel bilgileri okuyun.
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Ayrıca bu sayfada
Alım Satım Başlangıç Tarihi ve
Etkinlik Kuralları gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için
Etkinlik Kurallarını Görüntüle seçeneğine dokunun.
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Bu sayfadan
Projenin Öne Çıkanları gibi
Alım Satım Kuralları ve
Proje Bilgileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
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Hemen Kaydolun seçeneğine tıklayın ve
Hatırlatma içeriğini
Onaylayın.
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Lütfen öncelikle minimum işlem hacmine ulaşın ve ardından tekrar kaydolun.
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Geçmiş Etkinlikler, Güncel Etkinlik sayfasının altında bulunur. Daha fazla bilgi edinmek için
Daha Fazla seçeneğine dokunun.
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MEXC Global websitesine gidin ve
Vadeli M-Day seçeneğine tıklayın.
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Güncel Etkinlik sayfasına girmek için
Kabul Et seçeneğine dokunun.
Bugün bir daha hatırlatma seçeneğine tıklayarak
Hatırlatma ekranını kapatabilirsiniz.
-
Devam Eden M-Day etkinliğini seçin ve
Ödül Kazanmak için Kaydolun seçeneğine dokunun
-
Kaydolmadan önce, lütfen her bir M-Day etkinliği hakkındaki
Ödül Havuzu, Kazanan Biletler ve
Alım Satımın Sona Ermesine Kalan Süre gibi temel bilgileri okuyun.
-
Ayrıca bu sayfada
Alım Satım Başlangıç Tarihi ve
Etkinlik Kuralları gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için
Etkinlik Kurallarını Görüntüle seçeneğine dokunun.
-
Bu sayfadan
Projenin Öne Çıkanları gibi
Alım Satım Kuralları ve
Proje Bilgileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
-
Hemen Kaydolun seçeneğine tıklayın ve
Hatırlatma içeriğini
Onaylayın.
-
Lütfen öncelikle minimum işlem hacmine ulaşın ve ardından tekrar kaydolun.
-
-
Geçmiş Etkinlikler, Güncel Etkinlik sayfasının altında bulunur.