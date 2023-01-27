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Vadeli M-Day Rehberi

2023.01.28 MEXC
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MEXC Uygulaması

  1. Adım 1: Vadeli M-Day sayfasına girin

MEXC Uygulamasını açın ve Vadeli M-Day simgesine tıklayın.
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  1. Adım 2: Hatırlatma

Güncel Etkinlik sayfasına girmek için Kabul Et seçeneğine dokunun. Bugün bir daha hatırlatma seçeneğine tıklayarak Hatırlatma ekranını kapatabilirsiniz.
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  1. Adım 3: Devam Eden M-Day Etkinlikleri

Devam Eden M-Day etkinliğini seçin ve Ödül Kazanmak için Kaydolun seçeneğine dokunun.
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  1. Adım 4: Temel Bilgiler ve Alım Satımın Sona Ermesine Kalan Süre

Kaydolmadan önce, lütfen her bir M-Day etkinliği hakkındaki Ödül Havuzu, Kazanan Biletler ve Alım Satımın Sona Ermesine Kalan Süre gibi temel bilgileri okuyun.
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  1. Adım 5: Etkinlik Zaman Çizelgesi ve Etkinlik Kuralları

Ayrıca bu sayfada Alım Satım Başlangıç Tarihi ve Etkinlik Kuralları gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik Kurallarını Görüntüle seçeneğine dokunun.
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  1. Adım 6: Alım Satım Kuralları ve Proje Bilgileri

Bu sayfadan Projenin Öne Çıkanları gibi Alım Satım Kuralları ve Proje Bilgileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
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  1. Adım 7: Hemen Kaydolun

Hemen Kaydolun seçeneğine tıklayın ve Hatırlatma içeriğini Onaylayın.
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  1. Adım 8: Minimum İşlem Hacmine Ulaşmadığınıza Dair Bildirim

Lütfen öncelikle minimum işlem hacmine ulaşın ve ardından tekrar kaydolun.
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  1. Adım 9: Ödül Geçmişi

  • Ödüllerim bölümünden Ödül Geçmişi'nizi görüntüleyin.
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  • Güncel Etkinlik bölümünden Ödül Geçmişi'nizi görüntüleyin.
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  • Ödül Geçmişi bölümünden tarih seçerek M-Day etkinliklerinizi arayabilirsiniz.
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  1. Adım 10: Geçmiş Etkinlikler

Geçmiş Etkinlikler, Güncel Etkinlik sayfasının altında bulunur. Daha fazla bilgi edinmek için Daha Fazla seçeneğine dokunun.
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MEXC Global

  1. Adım 1: Vadeli M-Day sayfasına girin

MEXC Global websitesine gidin ve Vadeli M-Day seçeneğine tıklayın.
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  1. Adım 2: Hatırlatma

Güncel Etkinlik sayfasına girmek için Kabul Et seçeneğine dokunun. Bugün bir daha hatırlatma seçeneğine tıklayarak Hatırlatma ekranını kapatabilirsiniz.
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  1. Adım 3: Devam Eden M-Day Etkinlikleri

Devam Eden M-Day etkinliğini seçin ve Ödül Kazanmak için Kaydolun seçeneğine dokunun
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  1. Adım 4: Temel Bilgiler ve Alım Satımın Sona Ermesine Kalan Süre

Kaydolmadan önce, lütfen her bir M-Day etkinliği hakkındaki Ödül Havuzu, Kazanan Biletler ve Alım Satımın Sona Ermesine Kalan Süre gibi temel bilgileri okuyun.
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  1. Adım 5: Etkinlik Zaman Çizelgesi ve Etkinlik Kuralları

Ayrıca bu sayfada Alım Satım Başlangıç Tarihi ve Etkinlik Kuralları gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik Kurallarını Görüntüle seçeneğine dokunun.
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  1. Adım 6: Alım Satım Kuralları ve Proje Bilgileri

Bu sayfadan Projenin Öne Çıkanları gibi Alım Satım Kuralları ve Proje Bilgileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
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  1. Adım 7: Hemen Kaydolun

Hemen Kaydolun seçeneğine tıklayın ve Hatırlatma içeriğini Onaylayın.
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  1. Adım 8: Minimum İşlem Hacmine Ulaşmadığınıza Dair Bildirim

Lütfen öncelikle minimum işlem hacmine ulaşın ve ardından tekrar kaydolun.
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  1. Adım 9: Ödül Geçmişi

  • Ödüllerim bölümünden Ödül Geçmişi'nizi görüntüleyin.
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  • Güncel Etkinlik bölümünden Ödül Geçmişi'nizi görüntüleyin.
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  • Ödül Geçmişi bölümünden tarih seçerek M-Day etkinliklerinizi arayabilirsiniz.
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  1. Adım 10: Geçmiş Etkinlikler

Geçmiş Etkinlikler, Güncel Etkinlik sayfasının altında bulunur.
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