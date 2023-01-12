KYC Doğrulaması Nedir

KYC (Müşterinizi Tanıyın), finansal hizmet sağlayıcıların uyması gereken ortak bir yasal gerekliliktir. KYC denetimleri yasa dışı faaliyetler ve karapara aklamayla mücadele eder. Temelde KYC doğrulaması, karapara aklamayla mücadele için yapılan düzenlemelerinin önemli bir ölçütüdür. Finansal kurumlar ve hizmet sağlayıcıları, müşterilerini ve varlıklarını korumak için daha kapsamlı KYC prosedürleri uygulamalıdır.

Bir finansal hizmet veya kripto para borsasında hesabınız bulunuyorsa, finansal hizmet sağlayıcıların müşterilerinin kimlik bilgilerini toplamasını ve doğrulamasını gerektiren KYC doğrulamasını tamamlamanız önerilir. KYC politikaları karapara aklama, terörün finansmanı, dolandırıcılık ve yasa dışı fon transferi gibi yasa dışı faaliyetlerle etkin şekilde mücadele edilmesini sağlar.

KYC genellikle önlem amacıyla gerçekleştirilir. Çoğu finansal hizmet sağlayıcısı, finansal işlemler gerçekleştirmeden önce yeni kullanıcı hesap açma sürecinde müşterilerine KYC doğrulamasını gerçekleştirmelerini tavsiye eder. Bazı durumlarda, KYC doğrulamasını tamamlamadan hesap oluşturmak mümkündür fakat yapılmasına izin verilen işlemler genellikle sınırlandırılacaktır.

KYC doğrulamanızı gerçekleştirirken müteakip belgeleri sağlamanız talep edilebilir: Bu belgeler, kimlik kartı, ehliyet, pasaport vb. olarak sıralanabilir.

KYC düzenlemeleri ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterebilir fakat gerekli temel bilgiler konusunda uluslararası bir uzlaşma mevcuttur. ABD'de, bugün sürdürülen KYC süreçlerinin çoğu bir dizi yasa ve yönetmelik tarafından düzenlenmektedir. Avrupa Birliği ve Asya-Pasifik ülkeleri kendi düzenlemelerini geliştirmiştir fakat ABD'deki yasa ve yönetmeliklerle pek çok konuda örtüşür. AB Karaparanın Aklanması Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin Direktif (AMLD) ve PSD2 düzenlemeleri, AB ülkeleri için ana çerçeveyi oluşturur. Küresel düzeyde, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), düzenleyici koşullar konusunda uluslararası iş birliğini koordine eder.

Kripto para birimlerinin anonimliği nedeniyle karapara aklama ve vergi kaçakçılığı için kullanılma potansiyeli vardır. İyileştirilmiş kripto para birimi düzenlemeleri, kripto paraların itibarını artırabilir ve vergilerin vadesi geldiğinde ödenmesini sağlayabilir. Kripto para birimi endüstrisinde KYC doğrulamasına ihtiyaç duyulmasının üç ana gerekçesi vardır:

Blok zinciri işlemleri geri alınamaz. Hata yapmanız durumunda, size yardımcı olabilecek bir yönetici yoktur. Fonlarınızın çalınması veya transfer edilmesi durumunda geri alınamaz. Kripto paralar anonimdir. Herhangi bir kişisel bilgi göndermeden kripto cüzdanı oluşturabilirsiniz. Birçok ülkede, kripto para birimlerinin düzenlenmesi, yasallığı ve vergilendirilmesi belirsizliğini koruyor.

KYC, hesap oluşturmak için gereken süreyi artırırken, net avantajlar barındırır. Ortalama bir kullanıcı bu avantajların farkına varamayabilir fakat KYC, fonların korunması ve suçla mücadele üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

KYC doğrulaması yalnızca dolandırıcılıkla mücadele etmekle kalmaz, aynı zamanda tüm finansal sistemde aşağıdaki faydalara sahiptir:

Borç verenler, müşterinin kimliği ve mali geçmişi aracılığıyla risklerini daha kolay değerlendirir. Bu süreç, daha sorumlu borç verme ve risk yönetimi sağlar. KYC doğrulamasından sonra kimlik hırsızlığı ve diğer mali dolandırıcılık türleriyle karşılaşılma olasılığı düşer. Önleyici tedbir olan KYC, karapara aklama riskini önemli ölçüde azaltır. KYC doğrulaması, finansal hizmet sağlayıcıların kamu güvenini, güvenliğini ve hesap verebilirliğini geliştirir. Bu güven, bir bütün olarak finans endüstrisi üzerinde olumlu bir etki yaratmaya yardımcı olabilir ve yatırımı daha da teşvik edebilir.

Merkeziyetsizlik, başından beri kripto para birimlerinin odak noktası olmuştur. Yukarıda bahsedildiği gibi, kimse kendi hakkında kişisel bilgiler vermek zorunda kalmadan cüzdan oluşturabilir ve kripto para varlıklarına sahip olabilir. Bu da art niyetli kişilerin karapara aklama amacıyla kripto para birimlerini kullanmasına olanak tanır.

Borsaların genellikle hükümetler ve düzenleyiciler tarafından müşterilerine KYC doğrulamasını tamamlatmaları gerekir. Kripto cüzdanları için zorunlu KYC doğrulamasının uygulanması zor olduğundan, itibari para birimlerini kripto para birimlerine dönüştüren hizmetler KYC uygulaması için daha uygundur.

KYC doğrulamasının bariz avantajları vardır fakat bazı karşıt görüşler için tartışmalı olmaya devam etmektedir. Geçmişi ve arka planı nedeniyle, KYC doğrulamasına karşı bir tutum sergilemek kripto dünyasında daha yaygın görüşü temsil eder. Eleştirilerin çoğu gizlilik ve maliyet sorunlarından kaynaklanmaktadır.

KYC doğrulaması gerçekleştirmek, genellikle müşteriye işlem ücreti olarak yansıtılan ek maliyetlere neden olur. Bazı kullanıcılar KYC doğrulaması için gerekli belgelere veya kalıcı bir adrese sahip olmayabilir. Bu durum, bazı finansal hizmetlere erişimlerini zorlaştırır. Sorumsuz borsalar, gerekli güvenlik önlemlerinden yoksun olabilir ve kişisel bilgilerin çalınması riskiyle karşılaşılmasına sebep olur. Karşıt görüşler, KYC doğrulamasının merkeziyetsiz kripto para birimi idealine aykırı olduğunu savunur.

KYC doğrulaması süreci (kimlik doğrulama), finansal hizmetler ve kripto para borsalarının endüstri standartıdır. Karapara aklama ve diğer suç faaliyetleriyle mücadelede en önemli özelliklerden biridir. KYC doğrulaması zaman alabilir fakat üst düzey güvenlik sağlar. Daha geniş karapara aklamayı önleme tedbirlerinin bir parçası olan KYC, kripto para borsalarındaki işlemlerinizi daha güvenli ve emniyetli hale getirmenize yardımcı olur.