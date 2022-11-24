Yükseliş / Düşüş Çizgisi (A/D)

Yükseliş / Düşüş Çizgisi (veya A/D çizgisi), günlük olarak gelişen ve azalan kripto para birimleri arasındaki farkı çizen teknik bir indikatördür. İndikatör kümülatiftir, önceki sayıya pozitif bir sayı eklenir veya sayı negatifse önceki sayıdan çıkarılır.

A/D çizgisi, yatırımcılara daha fazla kripto para biriminin yükselip yükselmediğini söylediği için piyasa duyarlılığını göstermek için kullanılır. Ana endekslerdeki fiyat eğilimlerini doğrulamak için kullanılır ve ayrıca sapma meydana geldiğinde tersine dönüşler konusunda uyarıda bulunabilir.

Genellikle bu indikatörü MEXC'deki fiyat eğilimlerini doğrulamak için kullanırız:

Fiyatlar yükselirken, yükselen bir A/D çizgisi, güçlü katılımı gösteren yükselişi doğrular.

Fiyatlar düşerken, düşen bir yükseliş/düşüş çizgisi düşüş trendini teyit eder.

Sapmayı doğrulamak için de kullanabiliriz:

Fiyatlar yükseliyorsa ancak A/D çizgisi aşağı doğru eğimliyse, bu durum düşüş eğilimi olarak adlandırılır, piyasaların genişliğini kaybettiğinin ve yönünü tersine çevirmek üzere olduğunun bir işaretidir.

Tersine, fiyatlar düşmeye devam ediyorsa ve A/D çizgisi yükseliş sapması olarak adlandırılan yukarı döndüyse, bu satıcıların inançlarını kaybetmekte olduğunun bir göstergesi olabilir.

A/D çizgisinin eğimi yukarı ise ve piyasa yükseliş eğilimindeyse, piyasanın sağlıklı olduğu söylenir. Alış emri verilebilir.

Fiyatlar düşük bir seviyedeyse, ancak A/D çizgisi yukarı doğru hareket etmek üzereyse, bu kripto para birimini satın almak için bir fırsattır.

A/D çizgisi ve piyasalar birlikte düşüş eğilimindeyse, düşen fiyatların devam etme olasılığı daha yüksektir.

Fiyatlar yüksek bir seviyedeyken A/D çizgisi aşağı doğru hareket etmek üzereyse, bu kripto para birimini satmak için bir fırsattır.