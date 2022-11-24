mexc
PiyasaKripto AlAl-SatmexcVadeli İşlemlerKazanmexcETF
Mobile
Benzersiz Bir Alım Satım Deneyiminin Tadını Çıkarmak için MEXC Uygulamasını Hemen İndirin
İndiremiyor musunuz?
Windows İstemcisiDaha Fazla Görüntüle
TürkçeUSD
Eğitim RehberiGroup not foundMakale

Yükseliş / Düşüş Çizgisi (A/D)

2022.11.25 MEXC
Paylaş

22.png
Tanım

Yükseliş / Düşüş Çizgisi  (veya A/D çizgisi), günlük olarak gelişen ve azalan kripto para birimleri arasındaki farkı çizen teknik bir indikatördür. İndikatör kümülatiftir, önceki sayıya pozitif bir sayı eklenir veya sayı negatifse önceki sayıdan çıkarılır.

A/D çizgisi, yatırımcılara daha fazla kripto para biriminin yükselip yükselmediğini söylediği için piyasa duyarlılığını göstermek için kullanılır. Ana endekslerdeki fiyat eğilimlerini doğrulamak için kullanılır ve ayrıca sapma meydana geldiğinde tersine dönüşler konusunda uyarıda bulunabilir.

Bu indikatör MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır?

Genellikle bu indikatörü MEXC'deki fiyat eğilimlerini doğrulamak için kullanırız:

  • Fiyatlar yükselirken, yükselen bir A/D çizgisi, güçlü katılımı gösteren yükselişi doğrular.
  • Fiyatlar düşerken, düşen bir yükseliş/düşüş çizgisi düşüş trendini teyit eder.

Sapmayı doğrulamak için de kullanabiliriz:

  • Fiyatlar yükseliyorsa ancak A/D çizgisi aşağı doğru eğimliyse, bu durum düşüş eğilimi olarak adlandırılır, piyasaların genişliğini kaybettiğinin ve yönünü tersine çevirmek üzere olduğunun bir işaretidir.
  • Tersine, fiyatlar düşmeye devam ediyorsa ve A/D çizgisi yükseliş sapması olarak adlandırılan yukarı döndüyse, bu satıcıların inançlarını kaybetmekte olduğunun bir göstergesi olabilir.

Giriş Noktalar

  1. Yükseliş Trendi

  • A/D çizgisinin eğimi yukarı ise ve piyasa yükseliş eğilimindeyse, piyasanın sağlıklı olduğu söylenir. Alış emri verilebilir.
  • Fiyatlar düşük bir seviyedeyse, ancak A/D çizgisi yukarı doğru hareket etmek üzereyse, bu kripto para birimini satın almak için bir fırsattır.

  1. Düşüş Trendi

  • A/D çizgisi ve piyasalar birlikte düşüş eğilimindeyse, düşen fiyatların devam etme olasılığı daha yüksektir.
  • Fiyatlar yüksek bir seviyedeyken A/D çizgisi aşağı doğru hareket etmek üzereyse, bu kripto para birimini satmak için bir fırsattır.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. A/D çizgisinin birçok artısı ve eksisi vardır. İlk faydası, size kripto para piyasasındaki piyasa koşullarının bir göstergesini vermesidir. İkincisi, hem gelişen hem de düşen kripto para birimlerinin sayısını ve hacimlerini içeren iyi bir genişlik göstergesidir.
  2. Öte yandan, indikatörün eksileri, çoğunlukla endeks alım satımı yaparken kullanışlı olmasıdır. Ayrıca diğer indikatörlerin aksine gelecekte ne olacağına dair net bir resim vermez.

Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
MEXC, Kaliteli Kriptoların İlk Durağı
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
Akademi
Duyurular
Uygulama Yayıncısı
MEXC Blog
Ürünler
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Hizmet
MEXC Global'i İndir
Komisyonlar
VIP Ayrıcalıkları
Referans Programı
Ajanslık Programı
MEXC Pioneer
Listeleme Başvurusu
OTC Satıcılık Başvurusu
Destek
Kurumsal Hizmetler
API Belgeleri
MEXC Doğrulama
Emniyet Teşkilatı Talepleri
Yardım Merkezi
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
Medya Merkezi
Talep Gönder
Geri Bildirim ve Öneriler
Ürün Tavsiyesi
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Topluluk

© 2022 MEXC.COM