Birikimli Salınım Endeksi (ASI), teknik yatırımcılar tarafından bir kripto fiyatındaki uzun vadeli eğilimi ölçmek için kullanılan ve açılış, kapanış, yükseliş ve düşük fiyatlarını toplu olarak kullanarak mum grafiklerinden yararlanan bir trend çizgisi indikatörüdür. Alış ve satış sinyallerini deşifre eden teknik analistlere destek sağlamak için takip edilebilecek birkaç trend çizgisinden biridir. Diğer popüler indikatörler arasında ağırlıklı alfa, hareketli ortalama ve hacim ağırlıklı hareketli ortalama bulunur.

Limit Hareket Değeri parametresini 10.000 olarak ayarlarsak, bu trend çizgisi değerinin tipik olarak 100 ila -100 aralığında olduğunu görürüz.

Fiyat merkezli bir endeks olarak, genellikle bir fiyatın mum modelini takip eder. ASI, tüm kripto türlerinin analizinde kullanılabilir. Genellikle vadeli işlemler için kullanılır, ancak diğer varlıkların fiyat eğilimlerini analiz etmek için de kullanılabilir.

ASI, her iki durumda da aynı trend çizgisine girileceğinden, kırılmaları doğrulamak için alım satım kanallarıyla birlikte kullanılabilir.

Genel olarak, ASI pozitif olduğunda, uzun vadeli trendin daha yüksek olacağını destekler ve ASI negatif olduğunda, uzun vadeli trendin daha düşük olacağını öne sürer.

ASI indikatörü hisse senedi fiyatının önceki yüksek noktayı aşmasına yol açtığında kripto para birimleri satın alınır.

Fiyat ve ASI endeksi dipten ayrıldığında kripto para birimleri satın alınır.

ASI değerlerinin 20'den az olduğunu varsayarsak, bu, piyasada aşırı satış olduğu ve belirli bir kripto para birimi fiyatının her an toparlanabileceği anlamına gelir. Önemli artışlar mümkündür.

ASI indikatörü hisse senedi fiyatının önceki düşük noktayı aşmasına yol açtığında kripto para birimleri satılır.

Fiyat ve ASI endeksi tepeden ayrıldığında kripto para birimleri satın alınır.

ASI değerinin 80'in üzerinde olduğunu varsaymak, piyasada aşırı alış olduğunu ve fiyatın her an geri düşebileceğini veya ciddi bir düşüş olabileceğini gösterir.