mexc
PiyasaKripto AlAl-SatmexcVadeli İşlemlerKazanmexcETF
Mobile
Benzersiz Bir Alım Satım Deneyiminin Tadını Çıkarmak için MEXC Uygulamasını Hemen İndirin
İndiremiyor musunuz?
Windows İstemcisiDaha Fazla Görüntüle
TürkçeUSD
Eğitim RehberiGroup not foundMakale

Birikimli Salınım Endeksi (ASI)

2022.11.24 MEXC
Paylaş

21.png
Tanım

Birikimli Salınım Endeksi (ASI), teknik yatırımcılar tarafından bir kripto fiyatındaki uzun vadeli eğilimi ölçmek için kullanılan ve açılış, kapanış, yükseliş ve düşük fiyatlarını toplu olarak kullanarak mum grafiklerinden yararlanan bir trend çizgisi indikatörüdür. Alış ve satış sinyallerini deşifre eden teknik analistlere destek sağlamak için takip edilebilecek birkaç trend çizgisinden biridir. Diğer popüler indikatörler arasında ağırlıklı alfa, hareketli ortalama ve hacim ağırlıklı hareketli ortalama bulunur.

Bu indikatör MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır?

  • Limit Hareket Değeri parametresini 10.000 olarak ayarlarsak, bu trend çizgisi değerinin tipik olarak 100 ila -100 aralığında olduğunu görürüz.
  • Fiyat merkezli bir endeks olarak, genellikle bir fiyatın mum modelini takip eder. ASI, tüm kripto türlerinin analizinde kullanılabilir. Genellikle vadeli işlemler için kullanılır, ancak diğer varlıkların fiyat eğilimlerini analiz etmek için de kullanılabilir.
  • ASI, her iki durumda da aynı trend çizgisine girileceğinden, kırılmaları doğrulamak için alım satım kanallarıyla birlikte kullanılabilir.
  • Genel olarak, ASI pozitif olduğunda, uzun vadeli trendin daha yüksek olacağını destekler ve ASI negatif olduğunda, uzun vadeli trendin daha düşük olacağını öne sürer.

Giriş Noktaları

  1. Yükseliş Trendi

  • ASI indikatörü hisse senedi fiyatının önceki yüksek noktayı aşmasına yol açtığında kripto para birimleri satın alınır.
  • Fiyat ve ASI endeksi dipten ayrıldığında kripto para birimleri satın alınır.
  • ASI değerlerinin 20'den az olduğunu varsayarsak, bu, piyasada aşırı satış olduğu ve belirli bir kripto para birimi fiyatının her an toparlanabileceği anlamına gelir. Önemli artışlar mümkündür.

  1. Düşüş Trendi

  • ASI indikatörü hisse senedi fiyatının önceki düşük noktayı aşmasına yol açtığında kripto para birimleri satılır.
  • Fiyat ve ASI endeksi tepeden ayrıldığında kripto para birimleri satın alınır.
  • ASI değerinin 80'in üzerinde olduğunu varsaymak, piyasada aşırı alış olduğunu ve fiyatın her an geri düşebileceğini veya ciddi bir düşüş olabileceğini gösterir.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. ASI, baskıyı ve yukarı veya aşağı desteği kırdıktan sonra, bir gün içinde hemen düşer veya yükselir. Yatırımcılar zamanında tepki göstermezlerse, sadece kar elde edememekle kalmaz, aynı zamanda zarar ederler.
  2. ASI zamanlamasının çoğu, fiyat eğilimi ile senkronize edilir. Yatırımcılar, birçok kripto para birimi arasında yalnızca birkaç öncü atılım vakası bulabilir. Bu nedenle, ASI sıklıkla kullanılamaz ve pratik işlevlerden yoksun görünür.

 

Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
MEXC, Kaliteli Kriptoların İlk Durağı
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
Akademi
Duyurular
Uygulama Yayıncısı
MEXC Blog
Ürünler
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Hizmet
MEXC Global'i İndir
Komisyonlar
VIP Ayrıcalıkları
Referans Programı
Ajanslık Programı
MEXC Pioneer
Listeleme Başvurusu
OTC Satıcılık Başvurusu
Destek
Kurumsal Hizmetler
API Belgeleri
MEXC Doğrulama
Emniyet Teşkilatı Talepleri
Yardım Merkezi
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
Medya Merkezi
Talep Gönder
Geri Bildirim ve Öneriler
Ürün Tavsiyesi
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Topluluk

© 2022 MEXC.COM