Birikim / Dağıtım Çizgisi (ADL)

Birikim Dağıtım İndikatörü veya ADL (Birikim Dağıtım Çizgisi), temelde arz ve talebi ölçmek için tasarlanmış, hacme dayalı bir indikatördür. Bunu, yatırımcıların gerçekten birikim (alış) veya dağıtım (satış) yapıp yapmadıklarını belirlemeye çalışarak başarır. Bu, her dönemin Para Akış Hacminin sürekli bir toplamını çizerek gerçekleştirilir. ADL, öncelikle mevcut bir eğilimi doğrulamak veya gelecekteki bir tersine dönüşü tahmin etmek için hacim akışı ile gerçek fiyat arasındaki farklılıkları ortaya çıkarabilir.

Birikim/Dağıtım düğmesine tıkladığımızda, bu indikatörü iki şekilde kullanabiliriz:

Bu aslında ADL kullanmanın en temel faydasıdır. Güçlü bir yükseliş trendi veya güçlü bir düşüş trendi sırasında, ADL aslında mevcut trendi teyit eden fiyatla aynı yönde hareket eder.

Sapma, ADL'nin analizinde başka bir büyük rol oynar. Birçok kişi hacmin fiyattan önce geldiğine inanmaktadır, bu nedenle hacim ve fiyatın zıt yönlere gittiği herhangi bir durum mutlaka not edilmelidir. ADL, yatırımcıların bu örnekleri tanımlamasına yardımcı olacaktır.

Fiyat eğilimi yükseliş gösteriyorsa, ADL fiyat eğilimi ile aynı yönde hareket etmeye devam eder. Bu, alış emri vermek için bir şanstır.

Fiyatlar düşük seviyedeyse, ADL bir sapma gösterir. Bu düşüş eğilimi tersine dönecek demektir.

Fiyat eğilimi düşüş eğilimindeyse, ADL fiyat eğilimi ile aynı yönde hareket etmeye devam eder. Bu, satış emri vermek için bir şanstır.

Fiyatlar yüksek seviyede ise, ADL sapma gösterir. Bu yükseliş eğilimi tersine dönecek demektir.