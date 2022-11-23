Birikim / Dağıtım Çizgisi (ADL)

Birikim Dağıtım İndikatörü veya ADL (Birikim Dağıtım Çizgisi), temelde arz ve talebi ölçmek için tasarlanmış, hacme dayalı bir indikatördür. Bunu, yatırımcıların gerçekten birikim (alış) veya dağıtım (satış) yapıp yapmadıklarını belirlemeye çalışarak başarır. Bu, her dönemin Para Akış Hacminin sürekli bir toplamını çizerek gerçekleştirilir. ADL, öncelikle mevcut bir eğilimi doğrulamak veya gelecekteki bir tersine dönüşü tahmin etmek için hacim akışı ile gerçek fiyat arasındaki farklılıkları ortaya çıkarabilir.
Birikim/Dağıtım düğmesine tıkladığımızda, bu indikatörü iki şekilde kullanabiliriz:
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Bu aslında ADL kullanmanın en temel faydasıdır. Güçlü bir yükseliş trendi veya güçlü bir düşüş trendi sırasında, ADL aslında mevcut trendi teyit eden fiyatla aynı yönde hareket eder.
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Sapma, ADL'nin analizinde başka bir büyük rol oynar. Birçok kişi hacmin fiyattan önce geldiğine inanmaktadır, bu nedenle hacim ve fiyatın zıt yönlere gittiği herhangi bir durum mutlaka not edilmelidir. ADL, yatırımcıların bu örnekleri tanımlamasına yardımcı olacaktır.
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- Fiyat eğilimi yükseliş gösteriyorsa, ADL fiyat eğilimi ile aynı yönde hareket etmeye devam eder. Bu, alış emri vermek için bir şanstır.
- Fiyatlar düşük seviyedeyse, ADL bir sapma gösterir. Bu düşüş eğilimi tersine dönecek demektir.
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- Fiyat eğilimi düşüş eğilimindeyse, ADL fiyat eğilimi ile aynı yönde hareket etmeye devam eder. Bu, satış emri vermek için bir şanstır.
- Fiyatlar yüksek seviyede ise, ADL sapma gösterir. Bu yükseliş eğilimi tersine dönecek demektir.
- Birikim Dağılım indikatörü, kripto para tablosunda altta yatan faktörleri hesaplamak için oldukça güvenilir bir indikatördür. Bu kolayca yapılabilecek bir şey değildir, dolayısıyla ADL gerçekten de oldukça değerli olabilir.
- Ancak, altta yatan alış ve satış (birikim ve dağıtım) baskılarını bilmek genellikle tek başına yeterli değildir. Bu nedenle ADL, herhangi bir alım satım programının veya stratejisinin yalnızca bir yönü olan tamamlayıcı bir indikatör olarak en iyi şekilde kullanılır.
- ADL indikatörü, bir dönemden diğerine fiyat değişikliklerini hesaba katmaz ve yalnızca fiyatın cari dönem aralığında nerede kapandığına odaklanır. Bu bazı anormallikler yaratır.
- İndikatörün ana kullanımlarından biri, sapmaları izlemektir. Sapmalar uzun sürebilir ve zayıf zamanlama sinyalleridir. İndikatör ve fiyat arasında sapma göründüğünde, bu, tersine dönüşün yakın olduğu anlamına gelmez. Fiyatın tersine dönmesi uzun zaman alabilir veya hiç dönmeyebilir.
- Bazen ADL, fiyatla senkronize olmayabilir. Bir kontrol ve denge sistemine sahip olmak için başka araçlara sahip olmak genellikle en iyisidir.