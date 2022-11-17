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Denge İşlem Hacmi (OBV)

2022.11.18 MEXC
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Tanım

Denge İşlem Hacmi aynı zamanda fiyatların değişim seviyesini öngören bir momentum indikatörüdür. Ancak, RSI veya KDJ gibi diğer momentum indikatörlerinden farklı olarak, işlem hacmine dayalıdır. Bu şekilde, tüm momentum indikatörlerinin fiyatlardaki değişimi gösterebilmesine rağmen, içsel olarak aynı olmadığını görebiliriz.

Bu indikatör MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır?

OBV, işlem hacmi ve fiyatın karışımından oluşan bir indikatör olduğundan, değeri giriş noktalarını belirlemek için eşik olarak kullanılamaz. Ancak, artan işlem hacmi ile fiyatın artması kuralını takip eder. Aynı zamanda işlem hacmi ile fiyat hareketi arasındaki farkı da gösterir.

OBV butonuna tıkladığımızda OBV eğrisini ve hareketli ortalama çizgisini buluruz.

Kripto alım satımında OBV'nin dalgalanmaları düzensizdir, bu nedenle giriş noktalarını değerle analiz etmeliyiz.

  • OBV, yukarı yönlü bir fiyat hareketiyle artarsa, yükseliş eğilimi devam edecektir.
  • OBV aşağı yönlü bir fiyat hareketiyle düşerse, aşağı yönlü hareket devam edecektir.
  • OBV, aşağı yönlü bir fiyat hareketiyle artarsa, düşüş eğilimi tersine dönecektir.
  • OBV, yukarı yönlü bir fiyat hareketiyle düşerse, yükseliş eğilimi tersine dönecektir.

Giriş Noktaları

  1. Yükseliş Trendi

OBV değeri negatif verilerden pozitif verilere doğru büyüyorsa ve fiyat hareketi aşağı yönlüyse, bu bir yükseliş sinyali olarak kabul edilebilir.

  1. Düşüş Trendi

OBV değeri pozitiften negatife düşüyorsa ve yükseliş trendi devam ediyorsa, yakında tersi gelecektir. Bu, satış emri vermek için bir fırsattır.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. OBV, işlem hacmini temel alır, bu nedenle fiyatlardaki değişikliklere duyarlı değildir.
  2. Kripto alım satımında OBV eğrisi düzensizdir.
  3. OBV konsolidasyonda yetersizdir.
  4. OBV kesin giriş noktaları sağlayamaz.

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