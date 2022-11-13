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Göreli Güç Endeksi (RSI)

2022.11.14 MEXC
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Tanım

Göreli Güç Endeksi (RSI) aynı zamanda bir momentum indikatörüdür. Aslında, momentum indikatörlerinin çoğu aynı yeteneğe sahiptir: aşırı alım ve aşırı satım alanını belirleme. Ancak RSI, bu iki alanı tanımlamak için farklı eşiklere sahiptir. Tüm RSI değerleri 0 ile 100 arasındadır. Ayrıca, RSI açısından farklı kriptolar için giriş noktalarını belirlemek için farklı eşikler ayarlayabiliriz.

Bu indikatör MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır?

İlk olarak, MEXC mum grafiğinin altındaki RSI grafiğine odaklanacağız. Hemen hemen aynı yönde hareket eden üç çizgi bulunur. Bunlar RSI6, RSI12 ve RSI24'tür. Bu üç çizgi trend indikatörleri olarak analiz edilebilir. Bu bölümde tekrar tartışmayacağız. Aşırı alım ve aşırı satım alanlarını belirlemek için şu kuralları hatırlamamız gerekir:
  1. Normalde, RIS'nin 50'nin üzerinde olan piyasa güçlü bir piyasadır, yani bu piyasada tek taraflı fiyat yükselişi söz konusudur.
  1. Bunun yerine, RIS'nin 50'nin altında olduğu piyasa zayıftır. Tek taraflı düşüş piyasası ortaya çıktı.

Giriş Noktaları

  1. Yükseliş Trendi

RSI açısından, yükseliş eğilimi eşiği belirsiz. Normalde, RSI 30'dan az olduğunda ve RSI çizgisi artmak üzereyken, bu belirli bir kripto para birimini satın almak için bir işaret olacaktır. Çünkü bu aşırı satım durumudur.

  1. Düşüş Trendi

Bunun dışında RSI 70'in üzerindeyse ve düşmeye başlarsa bu bir aşırı alım sinyali olabilir; ve bu durumda varlığın satılması uygundur.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. RSI bize her iki trend için de kesin giriş noktaları sağlayamaz.
  1. RSI, farklı kripto türleri tarafından düşünülmelidir. Bir kripto para birimi sık sık işlem görüyorsa veya yeterli likiditeye sahipse, bu varlık aşırı satım ve aşırı alım açısından daha kolay eşiklere sahip olabilir.

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