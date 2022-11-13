William Aşırı Alım/Aşırı Satım Endeksi (WR)

William Aşırı Alım/Aşırı Satım Endeksi’nin kısaltması WR’dir ve fiyatlar için aşırı alım ve aşırı satım alanını gösteren bir momentum indikatörüdür. Diğer momentum indikatörleri için, yüksek değerler aşırı alım, düşük değerler ise aşırı satım anlamına gelir. WR için düşük değerler aşırı alım, yüksek değerler aşırı satım anlamına gelir.

WR butonuna tıkladığımızda sağ eksende bir grafiğimiz olacaktır. Normalde, bu grafiği üç bölgeye ayırabiliriz:

Alış Bölgesi: WR 80 ile 100 arasında olduğunda

Dalgalanma Bölgesi: WR 20 ile 80 arasında olduğunda

Satış Bölgesi: WR 0 ile 20 arasında olduğunda

WR 80 eşdeğer çizgisine dokunursa, hemen arama alış verilmesi önerilmez.

WR, 80 eşdeğer çizgisine dört kez dokunursa, bu alış emri vermek için uygun bir şanstır.

WR 20 eşdeğer çizgisine dokunursa, doğrudan satış yapmanız önerilmez.

WR, 20 eşdeğer çizgisine dört kez dokunursa, bu satış emri için uygun bir fırsattır.