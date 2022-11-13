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William Aşırı Alım/Aşırı Satım Endeksi (WR)

2022.11.14 MEXC
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Tanım

William Aşırı Alım/Aşırı Satım Endeksi’nin kısaltması WR’dir ve fiyatlar için aşırı alım ve aşırı satım alanını gösteren bir momentum indikatörüdür. Diğer momentum indikatörleri için, yüksek değerler aşırı alım, düşük değerler ise aşırı satım anlamına gelir. WR için düşük değerler aşırı alım, yüksek değerler aşırı satım anlamına gelir.

Bu indikatör MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır?

WR butonuna tıkladığımızda sağ eksende bir grafiğimiz olacaktır. Normalde, bu grafiği üç bölgeye ayırabiliriz:

  • Alış Bölgesi: WR 80 ile 100 arasında olduğunda
  • Dalgalanma Bölgesi: WR 20 ile 80 arasında olduğunda
  • Satış Bölgesi: WR 0 ile 20 arasında olduğunda

Giriş Noktaları

  1. Yükseliş Trendi

  • WR 80 eşdeğer çizgisine dokunursa, hemen arama alış verilmesi önerilmez.
  • WR, 80 eşdeğer çizgisine dört kez dokunursa, bu alış emri vermek için uygun bir şanstır.

  1. Düşüş Trendi

  • WR 20 eşdeğer çizgisine dokunursa, doğrudan satış yapmanız önerilmez.
  • WR, 20 eşdeğer çizgisine dört kez dokunursa, bu satış emri için uygun bir fırsattır.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. WR, her iki eğilim için de kesin bir nokta gösteremez.
  2. Bu indikatör cari fiyatlara duyarlı olduğu için RSI ve DMI ile birlikte kullanılması önerilir.

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