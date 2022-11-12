Stochastic İndikatörü (KDJ) aynı zamanda bir momentum indikatörüdür. RSI göstergesi ile hemen hemen aynı şekilde çalışır, ancak bize giriş noktaları hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için üç veri içerir. KDJ, RSI ve EMA gibi momentum ve trend indikatörlerinin avantajlarını birleştirir. RSI gibi, KDJ değeri de 0 ile 100 arasında dalgalanır. Giriş noktalarını belirlememize yardımcı olacak üç bölge de vardır: Satış Bölgesi, Alış Bölgesi ve Dalgalanma Bölgesi. Aslında, bu bölgeler kesin giriş noktalarını belirlemek için çok belirsizdir.

MEXC mum grafiğinin altındaki çizelgede, üç çizgi arasındaki ilişkiyi analiz etmeliyiz: K çizgisi, D çizgisi ve J çizgisi. EMA'dan farklı olarak K çizgisi Hafif Çizgidir. D çizgisi Yavaş Çizgidir. J çizgisi Hızlı Çizgidir. Ayrıca bu çizgiler kendi aralarında ve fiyat hareketlerinde ayrışma sağlayabilir.

Bu şekilde, alım satım kararlarını belirlemek için üç boyutumuz bulunur.

K çizgisi ve D çizgisi sırasıyla 20 ve 30'un altına düştüğünde, bu bir aşırı satış durumudur. Yatırımcılar bu durumda belirli bir kripto para birimini satın almak için bekleyebilirler.

Ayrıca, düşük seviyede ve K çizgisinde fiyatlar yükselmeye başladığında, bu da alış için bir işarettir.

J çizgisi ve K çizgisi art arda yukarı hareket edip D çizgisini geçtiğinde, bu yükseliş eğilimini iki kez kontrol edebilir.

K çizgisi ve D çizgisi sırasıyla 80 ve 70'in üzerine çıkarsa ve J çizgisi 90'ın üzerindeyse, bu aşırı alış durumudur ve satılması önerilir.

Ayrıca, fiyatlar yüksek seviyedeyse ve tüm bu çizgiler düşmeye başlarsa, bu bir ters sinyaldir.

Dahası, eğer J çizgisi ve K çizgisi sırasıyla D çizgisi boyunca aşağıya doğru hareket ederse, yatırımcıların varlıklarını korumaları için temkinli olmaları gerekir.