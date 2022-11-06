Sapma Oranı (BIAS)

BIAS, belirli bir dönemde kripto kapanış fiyatı ile hareketli ortalaması arasındaki sapma derecesini gösteren sapma oranını ifade eder. Yüzde farkı olarak hesaplanır. Bir dereceye kadar, belirli bir kripto para biriminin fiyatının hareketli ortalaması, yatırımcıların ödemeye istekli olduğu maliyettir. Sapma oranı, her yatırımcı için ortalama getiriyi temsil eder.

BIAS indikatörü sıfırın üzerinde, sıfırın altında veya sıfırın kendisi olabilir:

Bir kripto fiyatı hareketli ortalamasının üzerinde hareket ediyorsa, BIAS değeri pozitiftir. Bunun yerine, fiyat hareketli ortalamanın altına düştüğünde değer negatiftir. Ancak, fiyat hareketli ortalama ile tutarlıysa, değer tam olarak sıfırdı

BIAS negatif parametrenin altında olduğunda, hedef kripto aşırı satıldığından bu bir satın alma sinyalidir. Yatırımcılar, bir alış finansal pozisyonu açabilir.

BIAS pozitif parametrenin üzerinde olduğunda, bu varlık aşırı satın alındığı için bu bir satış sinyalidir. Bu bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.