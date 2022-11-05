Hacim Oranı (VR), yükseliş trendi hacmi ile düşüş trendi hacmi arasındaki üstel oran olarak hesaplanan indikatördür. Bu indikatör “Fiyat-Hacim” teorisine dayanmaktadır. İnananlar, artan işlem hacmi ile gerçek yükseliş veya düşüş trendinin artacağını veya azalacağını düşünür. Hacim ve trendin farklılığı ters bir sinyal olacaktır.

VR hacim indikatörü olduğundan, yatırımcıların alım satım eylemlerini dikkate almaları için farklı alım satım bölgelerini yansıtır. Lütfen unutmayın, bu bölge long beklentisine göre sınıflandırılmıştır:

Düşük Fiyat Bölgesi: VR oranı %40 ile %70 arasındadı Güvenli Bölge: VR oranı %80 ve %150'ye yü Kâr Alma Bölgesi: VR %160 ile %450 arasında dağılım gösterir. Dikkat Bölgesi: VR değeri %450'nin ü

Yatırımcılar, Düşük Fiyat Bölgesinde bir alış finansal pozisyonu açabilir ve bu pozisyonu Güvenli Bölgede tutabilirler. Kar Alma Bölgesi veya Dikkat Bölgesinde long pozisyonlar için kar alabiliriz,

Bunun yerine, yatırımcılar Dikkat Bölgesi'ni satış emri oluşturma ve Kâr Alma Bölgesi sırasında bu emri tutma fırsatı olarak göreceklerdir. Ardından, Güvenlik Bölgesi, satış pozisyonlarını kapatmak için beklenen noktadır. Düşük Fiyat Bölgesi, karı almak için de iyi bir seçimdir, ancak en yüksek risk altındadır.