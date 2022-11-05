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Hacim Oranı (VR)

2022.11.6 MEXC
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Tanım

Hacim Oranı (VR), yükseliş trendi hacmi ile düşüş trendi hacmi arasındaki üstel oran olarak hesaplanan indikatördür. Bu indikatör “Fiyat-Hacim” teorisine dayanmaktadır. İnananlar, artan işlem hacmi ile gerçek yükseliş veya düşüş trendinin artacağını veya azalacağını düşünür. Hacim ve trendin farklılığı ters bir sinyal olacaktır.

Bu indikatör MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır?

VR hacim indikatörü olduğundan, yatırımcıların alım satım eylemlerini dikkate almaları için farklı alım satım bölgelerini yansıtır. Lütfen unutmayın, bu bölge long beklentisine göre sınıflandırılmıştır:

  1. Düşük Fiyat Bölgesi: VR oranı %40 ile %70 arasındadı
  2. Güvenli Bölge: VR oranı %80 ve %150'ye yü
  3. Kâr Alma Bölgesi: VR %160 ile %450 arasında dağılım gösterir.
  4. Dikkat Bölgesi: VR değeri %450'nin ü

Giriş Noktaları

  1. Yükseliş Trendi

Yatırımcılar, Düşük Fiyat Bölgesinde bir alış finansal pozisyonu açabilir ve bu pozisyonu Güvenli Bölgede tutabilirler. Kar Alma Bölgesi veya Dikkat Bölgesinde long pozisyonlar için kar alabiliriz,

  1. Düşüş Trendi

Bunun yerine, yatırımcılar Dikkat Bölgesi'ni satış emri oluşturma ve Kâr Alma Bölgesi sırasında bu emri tutma fırsatı olarak göreceklerdir. Ardından, Güvenlik Bölgesi, satış pozisyonlarını kapatmak için beklenen noktadır. Düşük Fiyat Bölgesi, karı almak için de iyi bir seçimdir, ancak en yüksek risk altındadır.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. MAVR eğrisi, giriş noktaları için farklı bölgeler belirlediğimizde biraz anlamlıdı
  2. Sadece fiyat trendi belirlenmeden alım satım kararı veririz, yakın gelecekte kar alabilir miyiz.
  3. VR, hem yükseliş eğilimi hem de düşüş eğilimi için giriş kesin sinyalleri sağ

 

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