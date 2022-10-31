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Psikolojik Çizgi (PSY)

2022.11.1 MEXC
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Tanım

PSY, alış ve satışın gücünü gösteren Psikolojik Çizgi’yi ifade eder. Bu indikatör aynı zamanda bir momentum endeksidir, bu nedenle fiyat ile indikatörün kendisi arasındaki ilişki için sapma ve yakınlaşmadan oluşur.

Bu indikatör MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır?

MTM indikatörü gibi, PSY de fiyat hareketinin hızını yansıtabilir; ancak hareket yönü ile uzaklaşma ve yakınlaşmayı gösterir:

  1. PSY eğrisi fiyatlar ile aynı yönde hareket ederse, fiyat eğilimi güçlenecektir.
  2. Bunun yerine, PSY tamamen tersine bir eğilim gösterirse, fiyat eğilimi yakın gelecekte durdurulacaktır. Bu şekilde, sapma sinyallerinin farkında olmalıyız.
  3. PSY değeri 50'den büyükse satın alma gücü kontrol altındadır; ancak PSY değeri 50'nin altında ise satış fiyatı baskındır.

Giriş Noktası

  1. Yükseliş Trendi

50 sayısı yatırımcılar için eşik değeridir. PSY yukarı doğru olduğunda ve 50'yi geçtiğinde, satın alan taraf piyasayı kontrol eder. Kesişme noktası, bir satın alma finansal pozisyonu açmak için giriş noktasıdır.

  1. Düşüş Trendi

Bunun yerine, PSY 50'nin altına düşerse, trende satış paritesi hakim olacaktır. Giriş noktası, kesişme noktasıdır.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. PSY, eğilimlerin değişimini uyarmak için farklılığı açıkça gösterebilir
  2. PSY ile yatırımcılar giriş noktalarını kesin olarak belirleyebilirler.
  3. PSY'nin sinyalleri fiyat hareketlerinde o kadar gecikir ki, tüccarlar yatırımcılar maksimize edemezler.

 

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