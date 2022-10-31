Momentum Endeksi (MTM), kısa vadeli arbitraj için kullanılan bir indikatördür. Daha önce konuştuğumuz gibi, MTM hızlanma veya yavaşlama eğilimini ölçer. Bu şekilde, teknik yatırımcılar, yükseliş veya düşüş trendinin giriş noktalarını oluşturmak için bu endeksi kullanır.

MTM iki salınaçtan oluşur: MTM ve MAMTM. Sonraki eğri, öncekinin hareketli ortalama eğrisidir. Bunu üç açıdan tartışacağız:

Bir yükseliş trendi belirlediysek, sağ dikey eksendeki MTM değeri çoğu zaman sıfırdan yüksektir. Bunun yerine, değer sıfırdan küçükse, temel alınan kripto para biriminin fiyatı giderek kötüleşecektir. MTM MTM eğrisi, fiyatın hareketi ile pozitif ilişkilidir, ancak hakim tarafa daha duyarlıdır. MTM ve MAMTM’nin kesişmesi, eğilimleri belirlemek için çift kontrol olarak kullanılabilir.

MTM, MAMTM'nin altındaysa ve MTM tekrar yükselmeye başlarsa, bu yükseliş eğiliminin başlangıcı olacaktır.

MTM, MAMTM'nin üzerindeyse ve MTM aşağı doğru hareket etmek üzereyse, bu düşüş eğilimi olarak kabul edilebilir.