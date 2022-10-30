Enerji Endeksi (CR Endeksi)

CR endeksi, ara isteklilik endeksi olarak da adlandırılan enerji endeksini ifade eder. Bu indikatör, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve o günün orta fiyatından önceki gün arasındaki ilişki ile hesaplanır. Ara isteklilik endeksi olduğundan, BR/AR ile aynı alım satım istekliliğini gösterme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, CR bir momentum indikatörüdür, bu nedenle fiyat hareketinin seviyesini gösterebilir.

CR butonuna tıkladığımızda karşımıza 5 adet eğri çıkar: CR, MA1, MA2, MA3, MA4. Bu beş çizginin hepsinin farklı anlamları vardır; ancak farklı sonuçları belirtmek için farklı portföylerini kullanırız:

CR'nin kendisi için, CR değeri 100 'den yüksekse, güçlü bir pazar olur, bu da çok taraflı yatırımcıların arttığı anlamına gelir. Bunun yerine, CR değeri 100'ün altındaysa piyasa zayıftır. Başka bir açıdan, CR 100'den çok hızlı uzaklaşırsa, piyasa aşırı satılabilir ve aşırı satın alınabilir, bu da piyasanın aşırıya kaçtığı anlamına gelir. Piyasa duygusaldır. CR MA1, MA2, MA3 ve MA4'ün altına düşerse, kar alarak satış yaparken dikkatli olmalıyız. MA1 ve MA2 çizgileri tarafından sıkıştırılan aralığa "ikincil deprem bölgesi" denir. CR, ikincil deprem bölgesini aşağıdan yukarıya doğru geçerse, bu bölgenin direnç seviyesi tarafından durdurulur ve destek seviyesi tarafından artırılır. MA3 ve MA4 eğrileri arasındaki alan “ana sismik bölge” olarak bilinir. Ayrıca, CR bu bölgede yukarı doğru hareket ederse, aynı direnç ve destek seviyeleriyle karşılaşır.

CR 40'ın altına düşerse fiyat dip oluşturacak ve alım fırsatı olacaktır.

CR değeri 400'den yüksekse, fiyat hareketi tersine çevrilir.