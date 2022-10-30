Enerji Endeksi (CR Endeksi)

CR endeksi, ara isteklilik endeksi olarak da adlandırılan enerji endeksini ifade eder. Bu indikatör, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve o günün orta fiyatından önceki gün arasındaki ilişki ile hesaplanır. Ara isteklilik endeksi olduğundan, BR/AR ile aynı alım satım istekliliğini gösterme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, CR bir momentum indikatörüdür, bu nedenle fiyat hareketinin seviyesini gösterebilir.
CR butonuna tıkladığımızda karşımıza 5 adet eğri çıkar: CR, MA1, MA2, MA3, MA4. Bu beş çizginin hepsinin farklı anlamları vardır; ancak farklı sonuçları belirtmek için farklı portföylerini kullanırız:
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CR'nin kendisi için, CR değeri 100'den yüksekse, güçlü bir pazar olur, bu da çok taraflı yatırımcıların arttığı anlamına gelir. Bunun yerine, CR değeri 100'ün altındaysa piyasa zayıftır.
- Başka bir açıdan, CR 100'den çok hızlı uzaklaşırsa, piyasa aşırı satılabilir ve aşırı satın alınabilir, bu da piyasanın aşırıya kaçtığı anlamına gelir. Piyasa duygusaldır.
- CR MA1, MA2, MA3 ve MA4'ün altına düşerse, kar alarak satış yaparken dikkatli olmalıyız.
- MA1 ve MA2 çizgileri tarafından sıkıştırılan aralığa "ikincil deprem bölgesi" denir. CR, ikincil deprem bölgesini aşağıdan yukarıya doğru geçerse, bu bölgenin direnç seviyesi tarafından durdurulur ve destek seviyesi tarafından artırılır.
- MA3 ve MA4 eğrileri arasındaki alan “ana sismik bölge” olarak bilinir. Ayrıca, CR bu bölgede yukarı doğru hareket ederse, aynı direnç ve destek seviyeleriyle karşılaşır.
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CR 40'ın altına düşerse fiyat dip oluşturacak ve alım fırsatı olacaktır.
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CR değeri 400'den yüksekse, fiyat hareketi tersine çevrilir.
- CR, BRAR'dan farklı olarak fiyat hareketinin seviyesini gösterebilir.
- CR, ani yükselmeleri yansıtabilir.
- CR, BRAR gibi, her iki eğilim için de kesin giriş noktalarını gösteremez.