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Enerji Endeksi (CR Endeksi)

2022.10.31 MEXC
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Tanım

CR endeksi, ara isteklilik endeksi olarak da adlandırılan enerji endeksini ifade eder. Bu indikatör, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve o günün orta fiyatından önceki gün arasındaki ilişki ile hesaplanır. Ara isteklilik endeksi olduğundan, BR/AR ile aynı alım satım istekliliğini gösterme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, CR bir momentum indikatörüdür, bu nedenle fiyat hareketinin seviyesini gösterebilir.

MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır?

CR butonuna tıkladığımızda karşımıza 5 adet eğri çıkar: CR, MA1, MA2, MA3, MA4. Bu beş çizginin hepsinin farklı anlamları vardır; ancak farklı sonuçları belirtmek için farklı portföylerini kullanırız:

  1. CR'nin kendisi için, CR değeri 100'den yüksekse, güçlü bir pazar olur, bu da çok taraflı yatırımcıların arttığı anlamına gelir. Bunun yerine, CR değeri 100'ün altındaysa piyasa zayıftır. 
  2. Başka bir açıdan, CR 100'den çok hızlı uzaklaşırsa, piyasa aşırı satılabilir ve aşırı satın alınabilir, bu da piyasanın aşırıya kaçtığı anlamına gelir. Piyasa duygusaldır. 
  3. CR MA1, MA2, MA3 ve MA4'ün altına düşerse, kar alarak satış yaparken dikkatli olmalıyız.
  4. MA1 ve MA2 çizgileri tarafından sıkıştırılan aralığa "ikincil deprem bölgesi" denir. CR, ikincil deprem bölgesini aşağıdan yukarıya doğru geçerse, bu bölgenin direnç seviyesi tarafından durdurulur ve destek seviyesi tarafından artırılır.
  5. MA3 ve MA4 eğrileri arasındaki alan “ana sismik bölge” olarak bilinir. Ayrıca, CR bu bölgede yukarı doğru hareket ederse, aynı direnç ve destek seviyeleriyle karşılaşır.

Giriş Noktası

  1. Yükseliş Trendi

CR 40'ın altına düşerse fiyat dip oluşturacak ve alım fırsatı olacaktır.

  1. Düşüş Trendi

CR değeri 400'den yüksekse, fiyat hareketi tersine çevrilir.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. CR, BRAR'dan farklı olarak fiyat hareketinin seviyesini gösterebilir.
  2. CR, ani yükselmeleri yansıtabilir.
  3. CR, BRAR gibi, her iki eğilim için de kesin giriş noktalarını gösteremez.

 

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