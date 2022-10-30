Duygu Endeksi ve İstek Endeksi (BRAR)

Duygu Endeksi ve İstek Endeksi, bir kripto para birimi işlem çiftinin açılış fiyatı ve kapanış fiyatı ile ilgili iki indikatördür. Normalde AR, açılış fiyatları verilerinden hesaplanan Duygu Endeksi anlamına gelir. BR, kapanış fiyatlarından kaynaklanan İstek Endeksi anlamına gelir. Hem AR hem de BR, piyasanın popülaritesini ve hedef kripto para birimini elinde tutan yatırımcıların istekliliğini ölçen değerlerdir.

BRAR indikatörünün butonuna tıkladığımızda bir salınaç eğrisi elde ederiz. Bu eğri grafiğinde sağ dikey eksendeki değeri kullanmamız gerekiyor. Bu, dikey eksenin değeri, giriş noktalarını ve kar alma noktalarını tanımlamamıza yardımcı olur. Bu şekilde, bu grafiği kasıtlı olarak üç bölgeye ayırdık: Satış Bölgesi, Dalgalanma Bölgesi ve Alış Bölgesi.

BRAR değerinin 50'nin altında olduğu Alış Bölgesinde genellikle yükseliş eğilimi giriş noktasını belirleriz. Bu aralık fiyatların yükselmesi için bir toparlanma bölgesi olarak kabul edilebilir.

BRAR'ın 400'den yüksek olduğu Satış Bölgesinde düşüş eğilimi her an oluşabilir; bu nedenle, koymak için doğru zamanlamayı seçerken dikkatli olmalıyız.