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Duygu Endeksi ve İstek Endeksi (BRAR)

2022.10.31 MEXC
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Tanım

Duygu Endeksi ve İstek Endeksi, bir kripto para birimi işlem çiftinin açılış fiyatı ve kapanış fiyatı ile ilgili iki indikatördür. Normalde AR, açılış fiyatları verilerinden hesaplanan Duygu Endeksi anlamına gelir. BR, kapanış fiyatlarından kaynaklanan İstek Endeksi anlamına gelir. Hem AR hem de BR, piyasanın popülaritesini ve hedef kripto para birimini elinde tutan yatırımcıların istekliliğini ölçen değerlerdir.

MEXC alım satım platformunda BRAR nasıl kullanılır?

BRAR indikatörünün butonuna tıkladığımızda bir salınaç eğrisi elde ederiz. Bu eğri grafiğinde sağ dikey eksendeki değeri kullanmamız gerekiyor. Bu, dikey eksenin değeri, giriş noktalarını ve kar alma noktalarını tanımlamamıza yardımcı olur. Bu şekilde, bu grafiği kasıtlı olarak üç bölgeye ayırdık: Satış Bölgesi, Dalgalanma Bölgesi ve Alış Bölgesi.

Giriş Noktası

  1. Yükseliş Trendi

BRAR değerinin 50'nin altında olduğu Alış Bölgesinde genellikle yükseliş eğilimi giriş noktasını belirleriz. Bu aralık fiyatların yükselmesi için bir toparlanma bölgesi olarak kabul edilebilir.

  1. Düşüş Trendi

BRAR'ın 400'den yüksek olduğu Satış Bölgesinde düşüş eğilimi her an oluşabilir; bu nedenle, koymak için doğru zamanlamayı seçerken dikkatli olmalıyız.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. MEXC alım satım platformumuzda BRAR aynı değere sahiptir; bu nedenle, analiz etmek için yalnızca bir eğrimiz olabilir, bu da analiz zorluğunu azaltır.
  2. BRAR, EMA gibi diğer trend indikatörlerinden veya TRIX gibi momentum indikatörlerinden farklı olarak, bize açık finansal pozisyonlar için giriş noktası olarak belirli bir nokta sunamaz. Bu şekilde, desteklemek için başka bir indikatör CR'sine ihtiyacımız olabilir.
  3. BRAR değerinin 70 ile 150 arasında olduğu Dalgalanma Bölgesi, bize bir trendin sonunun ipucunu veren konsolidasyonu tanımlamamız için yeni bir kaynaktır.

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