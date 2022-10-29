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Yönsel Hareket Endeksi (DMI)

2022.10.29 MEXC
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Tanım

Yönsel Hareket Endeksi (DMI), fiyat hareketinin iki yönünü gösteren bir indikatördür: momentum ve trend. Ayrıca, DMI'nin iki çizgi portföyü vardır. Trend analizi için PDI ve MDI'ye sahiptir. Fiyat hareketinin seviyesini ölçmek için ADX ve ADXR'ye sahiptir.

MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır? 

Bu bölümde, bu indikatörü kurma işlemini atlayacağız. İki veri kümesine sahip olduğundan, iki türe ayırmanızı öneririm. Potansiyel trend sinyalini belirlemek istiyorsak, PDI ve MDI portföyüne bakmalıyız. Mevcut eğilimin ne kadar süreceğini bilmek istiyorsak, ADX ve ADXR'yi incelememiz gerekir.

Giriş Noktası

  1. Yükseliş Trendi

PDI yükselirse ve MDI boyunca ADX de yükselirse, bu güçlü bir yükseliş sinyalidir. Bunun nedeni, trendin yükselişe geçmesi ve bu fiyat hareketinin hızının giderek yükseldiği anlamına gelir.

  1. Düşüş Trendi

MDI alçalır ve PDI karşısında ADX de artarsa, bu güçlü bir düşüş sinyalidir, çünkü eğilim düşüş eğiliminde olacaktır ve bu fiyat hareketinin hızının giderek yükseldiği anlamına gelir.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. DMI, amatörlerin kullanımına uygun olmayan çok fazla çizgi içerir.
  2. DMI kullanırsak, en azından bir çarpı ve başka bir indikatör hareketini belirlememiz gerekir.
  3. ADXR bu indikatörde gereksizdir; çünkü bir momentum indikatörü olarak ADX'in verileri fiyat hareketinin hızını göstermek için yeterlidir.

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