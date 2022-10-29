Yönsel Hareket Endeksi (DMI), fiyat hareketinin iki yönünü gösteren bir indikatördür: momentum ve trend. Ayrıca, DMI'nin iki çizgi portföyü vardır. Trend analizi için PDI ve MDI'ye sahiptir. Fiyat hareketinin seviyesini ölçmek için ADX ve ADXR'ye sahiptir.

Bu bölümde, bu indikatörü kurma işlemini atlayacağız. İki veri kümesine sahip olduğundan, iki türe ayırmanızı öneririm. Potansiyel trend sinyalini belirlemek istiyorsak, PDI ve MDI portföyüne bakmalıyız. Mevcut eğilimin ne kadar süreceğini bilmek istiyorsak, ADX ve ADXR'yi incelememiz gerekir.

PDI yükselirse ve MDI boyunca ADX de yükselirse, bu güçlü bir yükseliş sinyalidir. Bunun nedeni, trendin yükselişe geçmesi ve bu fiyat hareketinin hızının giderek yükseldiği anlamına gelir.

MDI alçalır ve PDI karşısında ADX de artarsa, bu güçlü bir düşüş sinyalidir, çünkü eğilim düşüş eğiliminde olacaktır ve bu fiyat hareketinin hızının giderek yükseldiği anlamına gelir.