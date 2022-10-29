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Değiştirilmiş Hareketli Ortalama (DMA)

2022.10.29 MEXC
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Tanım

Değiştirilmiş Hareketli Ortalama (DMA), kısa vadeli ve orta seviye trendlerini gösteren bir trend indikatörüdür. Normalde bu indikatörde iki satır vardır: DMA ve AMA. DMA farklı zaman boyutları için sürebilir. AMA'nın süresi DMA'nınkinden daha kısadır. Bu iki çizgi, kısa vadeli alım satım kararları veren yatırımcılar için yararlıdır.

MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır? 

Mum grafiğinin orijinal sürümünde DMA, "Alt Endeks"te görünür. İşlem panelinde herhangi bir parametre ayarlamanıza gerek yoktur. Genellikle, DMA ve AMA arasındaki hareketli fark, potansiyel eğilimi analiz etmek için kullanılır.

Giriş Noktası

  1. Yükseliş Trendi:

  • DMA ve AMA'nın ikisi de 0'ın üzerindeyse ve aynı yöne doğru yükseliyorlarsa, bu bir yükseliş sinyalidir. 
  • DMA ve AMA'nın ikisi de 0'ın altındaysa ancak uzun vadede sırasıyla düştükten sonra yükselmeye başlamışsa, yükseliş eğiliminin başlangıcı olarak kabul edilebilir.

  1. Düşüş Trendi

  • DMA ve AMA'nın ikisi de 0'ın altındaysa ve aynı yöne doğru iniyorlarsa, bu bir düşüş sinyalidir.
  • DMA ve AMA'nın her ikisi de 0'ın üzerindeyse ancak sırasıyla uzun bir süre yükseldikten sonra düşmeye başlamışsa, düşüş eğiliminin başlangıcı olarak kabul edilebilir.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. DMA, EMA veya MA'dan farklı olarak kısa vadeli alım satım için daha uygundur.
  2. DMA, amatör yatırımcılar için daha kolay olan potansiyel eğilimleri göstermek için yalnızca iki çizgiye sahiptir.
  3. DMA, ters (reverse) ve konsolidasyon arasındaki farkı göstermek için yetersizdir; bu şekilde, yatırımcılar uzun vadeli kar elde etmek için bu indikatörü kullanamazlar.
  4. DMA, diğer trend indikatörleri gibi, yanlara doğru işlevsizdir.

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