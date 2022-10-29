Değiştirilmiş Hareketli Ortalama (DMA), kısa vadeli ve orta seviye trendlerini gösteren bir trend indikatörüdür. Normalde bu indikatörde iki satır vardır: DMA ve AMA. DMA farklı zaman boyutları için sürebilir. AMA'nın süresi DMA'nınkinden daha kısadır. Bu iki çizgi, kısa vadeli alım satım kararları veren yatırımcılar için yararlıdır.

Mum grafiğinin orijinal sürümünde DMA, "Alt Endeks"te görünür. İşlem panelinde herhangi bir parametre ayarlamanıza gerek yoktur. Genellikle, DMA ve AMA arasındaki hareketli fark, potansiyel eğilimi analiz etmek için kullanılır.

DMA ve AMA'nın ikisi de 0'ın üzerindeyse ve aynı yöne doğru yükseliyorlarsa, bu bir yükseliş sinyalidir.

DMA ve AMA'nın ikisi de 0'ın altındaysa ancak uzun vadede sırasıyla düştükten sonra yükselmeye başlamışsa, yükseliş eğiliminin başlangıcı olarak kabul edilebilir.

DMA ve AMA'nın ikisi de 0'ın altındaysa ve aynı yöne doğru iniyorlarsa, bu bir düşüş sinyalidir.

DMA ve AMA'nın her ikisi de 0'ın üzerindeyse ancak sırasıyla uzun bir süre yükseldikten sonra düşmeye başlamışsa, düşüş eğiliminin başlangıcı olarak kabul edilebilir.