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Parabolik SAR (Stop and Reverse)

2022.10.28 MEXC
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Tanım

Stop and Reverse (SAR), Parabolik SAR olarak da bilinir. Aynı zamanda bir eğilim indikatörüdür, ancak daha kesin geri dönüş sinyal talimatlarına sahiptir. EMA ve BOLL'dan farklı olarak, bu gösterge kırılma noktaları (break-out trading) ile ilgilidir (Bu bir videoda ayrıntılı olarak anlatılacaktır).

MEXC alım satım arayüzünde nasıl kullanılır?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi “Orijinal” butonuna ve “f(x)”e tıklayarak bu göstergeyi bulabiliriz, ardından fiyatların üzerine veya altına birleştirilmiş bir nokta sistemi buluruz. Daha kesin olmak gerekirse, trend yükselişse, noktalar fiyatların altında görünecektir. Eğilim düşüş eğilimindeyse, noktalar fiyatlarda olacaktır. Bu şekilde, her türlü trendin başlangıcını anlayabiliriz. Ancak, SAR kullanımı için hala bazı sınırlamalar vardır.

Giriş Noktası

  1. Yükseliş Trendi

Reverse’den sonra, fiyattan en uzak olan fiyatlardaki ilk nokta, yükseliş eğiliminin giriş noktasıdır.

  1. Düşüş Trendi

Yükseliş eğilimindeki durum gibi, fiyatların altında Reverse'den sonraki ilk nokta düşüş eğilimi açısından giriş noktasıdır.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. Geri dönüş sinyali, EMA ve BOLL gibi diğer indikatörlerden daha kesindir. Bunun nedeni, noktalar ve fiyatlar arasındaki mesafenin Reverse’den önce giderek yakınlaşmasıdır.
  2. Konsolidasyonu SAR ile çözemeyiz ama EMA ve BOLL ile tespit edebiliriz.
  3. BOLL ile gösterilebilecek kâr alma noktasını belirleyemeyiz.

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