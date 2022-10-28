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Bollinger Bantları (BOLL)

2022.10.28 MEXC
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Tanım

EMA gibi Bollinger Bantları (BOLL) de bir trend indikatörüdür. Fiziksel olarak, bu indikatör üç çizgiden oluşur: orta bant, üst bant ve alt bant olan basit bir hareketli ortalama. Bu üç bant, hem yükseliş eğilimi hem de düşüş eğilimi için fiyat eğilimini ve giriş noktalarını ortaya çıkarabilir.

MEXC'de nasıl kullanılır?

Daha önce de belirttiğim gibi, BOLL, MEXC alım satım arayüzündeki orijinal baskının “Ana Endeksi”nde de bulunabilir. BOLL indikatörünü tespit ettikten sonra, üç bandınız olacak: Üst Bant, Orta Bant ve Alt Bant. Üst Bant, yükseliş eğiliminin bir işaretidir. Orta Bant, hareketli bir ortalama çizgisi olarak kabul edilebilir. Alt Bant, düşüş eğilimi için bir ipucu.

Giriş Noktası

  1. Yükseliş Trendi

Fiyat Üst Bant'a dokunur ve Üst Banttan uzaklaşırsa, o zaman yükseliş eğilimi olur. Ayrıca, bu durumda Üst Bant ve Alt Bantın giderek farklılaştığını göreceksiniz.

  1. Düşüş Trendi

Fiyat Alt Bant'a dokunur ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, düşüş eğilimi olur. Üst Bant ve Alt Bant için de ayrışan bir durum vardır.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. BOLL, EMA'dan farklı olarak size bir konsolidasyon ipucu gösterebilir. Bu, Üst Bant ve Alt Bant'ın yakınlaşmasıdır.
  2. Her türlü trend sırasında, sapma seviyesi hem yükseliş eğiliminin hem de düşüş eğiliminin hızını ortaya çıkarabilir. Bu sayede yatırımcılar her iki durum için de sürenin uzunluğunu tahmin edebilirler.
  3. Uzaklaşma ve yakınlaşma için dönüşüm, EMA'nın gösteremediği, kâr alma noktası olarak kabul edilebilir. (Bunu videoda ayrıntılı olarak tartışacağız).
  4. BOLL ayrıca finansal pozisyonun belirlenmesinde konsolidasyonda yetersizdir.

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