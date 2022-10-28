EMA gibi Bollinger Bantları (BOLL) de bir trend indikatörüdür. Fiziksel olarak, bu indikatör üç çizgiden oluşur: orta bant, üst bant ve alt bant olan basit bir hareketli ortalama. Bu üç bant, hem yükseliş eğilimi hem de düşüş eğilimi için fiyat eğilimini ve giriş noktalarını ortaya çıkarabilir.

Daha önce de belirttiğim gibi, BOLL, MEXC alım satım arayüzündeki orijinal baskının “Ana Endeksi”nde de bulunabilir. BOLL indikatörünü tespit ettikten sonra, üç bandınız olacak: Üst Bant, Orta Bant ve Alt Bant. Üst Bant, yükseliş eğiliminin bir işaretidir. Orta Bant, hareketli bir ortalama çizgisi olarak kabul edilebilir. Alt Bant, düşüş eğilimi için bir ipucu.

Fiyat Üst Bant'a dokunur ve Üst Banttan uzaklaşırsa, o zaman yükseliş eğilimi olur. Ayrıca, bu durumda Üst Bant ve Alt Bantın giderek farklılaştığını göreceksiniz.

Fiyat Alt Bant'a dokunur ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, düşüş eğilimi olur. Üst Bant ve Alt Bant için de ayrışan bir durum vardır.