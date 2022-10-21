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Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

2022.10.21 MEXC
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Tanım

EMA, basitçe günlük kapanış fiyatlarıyla hesaplanan Hareketli Ortalama'nın (MA) aksine, son günlük fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Bu yüzden, MA'ya kıyasla daha fazla zaman odaklıdır. Normalde, EMA iki EMA satırıyla sunulur. EMA Çapraz olarak da adlandırılır. EMA, yaygın bir trend göstergesi türüdür.

MEXC Alım Satım Platformunda EMA Göstergesi Nasıl Kullanılır?

MEXC alım satım paneline gittiğimizde, ilk adım “Orijinal” adlı seçeneği keşfetmek ve “f(x)” işlevi resminin bulunduğu kısma tıklamaktır. Daha sonra, EMA göstergesini, Ana Dizin'in ikinci sırasında bulabilirsiniz. EMA seçeneğini işaretlediğinizde, 6, 12 ve 20 olmak üzere üç farklı veri kümesinden hesaplanan üç EMA satırına sahip olacaksınız. Bu sayılar, farklı değişim hızlarını temsil eder. Kısaca özetlemek gerekirse, EMA6 en hızlı şekilde değişen satırdır, ardından EMA12 ve en son olarak EMA20 en yavaş şekilde değişir. Bu üç satırı Hızlı Hat (EMA6), Hafif Hat (EMA12) ve Yavaş Hat (EMA20) olarak adlandıralım. Hızlı Hat, Hafif Hatla yukarı yönlü karşılaştığında, yükseliş ipucu olarak kabul edilebilir. Aksine, Hızlı Hat aşağı yönlü hareket eder ve Hafif Hatla kesişirse, düşüş ipucu olarak değerlendirilebilir. Yükseliş trendi belirledikten sonra, Hafif Hattın Yavaş Hatla kesiştiğini iki kez kontrol etmemiz önerilir. Ayrıca, Hafif Hattın Yavaş Hatla kesiştiği düşüş eğilimini yeniden kontrol etmeniz tavsiye edilir.

Giriş noktası

  1. Yükseliş Trendi

Daha önce de belirttiğimiz gibi, yükseliş ipucu, Hızlı Hat yukarı yönlü ve Hafif Çizgi boyunca hareket edip kesiştiğinde tespit edilebilir.

  1. Düşüş Trendi

Düşüş İpucu, Hızlı Hat aşağı yönlü  Hafif Hatla karşılaştığında düşüş eğiliminin başlangıcı olarak kabul edilebilir.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. MA ile karşılaştırıldığında, EMA’nın en önemli avantajı zaman odaklılığına sahip olmasıdır. Bunun nedeni, EMA'nın en son verilerdeki değişiklikleri gösterebilmesidir. Ancak, EMA hala bir göstergedir, yani mevcut fiyat değiştikten sonra değişmeye devam eder.
  2. Fiyatlar konsolide olarak hareket ettiğinde, tüm trend göstergeleri yönsüz hareket edeceğinden, EMA veya diğer trend göstergeleri etkili değildir. Yatırımcıların finansal pozisyon açmaları için bir neden bulunmaz.
  3. Tüm trend göstergeleri, gecikmeli oldukları için mum analiziyle iki kez kontrol edilmelidir.

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