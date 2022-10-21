Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

EMA, basitçe günlük kapanış fiyatlarıyla hesaplanan Hareketli Ortalama'nın (MA) aksine, son günlük fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Bu yüzden, MA'ya kıyasla daha fazla zaman odaklıdır. Normalde, EMA iki EMA satırıyla sunulur. EMA Çapraz olarak da adlandırılır. EMA, yaygın bir trend göstergesi türüdür.

MEXC alım satım paneline gittiğimizde, ilk adım “Orijinal” adlı seçeneği keşfetmek ve “f(x)” işlevi resminin bulunduğu kısma tıklamaktır. Daha sonra, EMA göstergesini, Ana Dizin'in ikinci sırasında bulabilirsiniz. EMA seçeneğini işaretlediğinizde, 6, 12 ve 20 olmak üzere üç farklı veri kümesinden hesaplanan üç EMA satırına sahip olacaksınız. Bu sayılar, farklı değişim hızlarını temsil eder. Kısaca özetlemek gerekirse, EMA6 en hızlı şekilde değişen satırdır, ardından EMA12 ve en son olarak EMA20 en yavaş şekilde değişir. Bu üç satırı Hızlı Hat (EMA6), Hafif Hat (EMA12) ve Yavaş Hat (EMA20) olarak adlandıralım. Hızlı Hat, Hafif Hatla yukarı yönlü karşılaştığında, yükseliş ipucu olarak kabul edilebilir. Aksine, Hızlı Hat aşağı yönlü hareket eder ve Hafif Hatla kesişirse, düşüş ipucu olarak değerlendirilebilir. Yükseliş trendi belirledikten sonra, Hafif Hattın Yavaş Hatla kesiştiğini iki kez kontrol etmemiz önerilir. Ayrıca, Hafif Hattın Yavaş Hatla kesiştiği düşüş eğilimini yeniden kontrol etmeniz tavsiye edilir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, yükseliş ipucu, Hızlı Hat yukarı yönlü ve Hafif Çizgi boyunca hareket edip kesiştiğinde tespit edilebilir.

Düşüş İpucu, Hızlı Hat aşağı yönlü Hafif Hatla karşılaştığında düşüş eğiliminin başlangıcı olarak kabul edilebilir.