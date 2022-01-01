MEXC Global Kanun Uygulama Çevrimiçi Başvuru Sistemi'ne hoş geldiniz. Kullanıcı bilgilerini yalnızca MEXC "Kullanıcı Sözleşmesi"ne ve geçerli yasalara uygun olarak açıklarız/ifşa ederiz. MEXC Global'den doğrudan bu sistem üzerinden kayıt veya bilgi talep edebilir veya talep ve destekleyici belgelerinizi legal@mexc.com gönderebilirsiniz.

Ben bir soruşturmayı yürüten yetkili bir emniyet görevlisi veya devlet çalışanıyım ve bu resmi bir taleptir.

Dikkat: Bu sistem aracılığıyla MEXC Global'e yapılan talepler, yalnızca yetkili devlet kurumları tarafından, geçerli yasalara uygun olarak resmi yasal işlemlerde yer alan kanıtları elde etmek için yapılabilir. Yetkisiz kişiler tarafından yapılan talepler kovuşturmaya tabi olacaktır. Erişim talebinde bulunarak, bunu resmi yetki dahilinde gerçekleştiren bir devlet memuru olduğunuzu kabul etmektesiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Kanun Uygulama Rehberini inceleyin.