MEXC Otomatik Yatırım Kullanıcı Sözleşmesi
Giriş
- 1. Bu Otomatik Yatırım Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme") siz ("siz", "sizin" veya "Kullanıcı") ile MEXC Global ("biz", "bizim", "bize" veya "MEXC") arasındaki bir sözleşmedir. MEXC'nin Otomatik Yatırım ürünlerini ve ilgili alım satım hizmetlerini mexc.com veya ilişkili web sitelerimiz, uygulama programlama arayüzlerimiz veya mobil uygulamalarımız (topluca 'Platform') aracılığıyla kullanımınızı düzenleyen hüküm ve koşulları belirler.
- 2. Bu Sözleşmedeki hüküm ve koşullar, Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikası, Risk Açıklaması veya MEXC tarafından zaman zaman yayınlanabilecek MEXC'nin Otomatik Yatırım ürünleri ya da ilgili alım satım hizmetleriyle ilgili diğer anlaşma veya yayınlara (topluca "Yasal Belgeler") ektir. Bu Sözleşmedeki şartların Yasal Belgelerdekilerden farklı olması durumunda, bu Sözleşmedeki şartlar geçerli olacaktır. Otomatik yatırım ürünlerimizi ve ilgili hizmetlerimizi kullanmadan önce, bu Sözleşmeyi ve Yasal Belgeleri dikkatlice okumalısınız.
- 3. MEXC'nin Otomatik Yatırım ürünlerini ve ilgili alım satım hizmetlerini ("Hizmet" veya "Hizmetler") kullanarak, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını ve Yasal Belgelerde belirtilen koşulları (tarafımızca zaman zaman yayınlanabilecek düzenlemeler dahil) okumuş, kabul etmiş ve tam olarak anlamış sayılırsınız. Bu Sözleşmede veya Yasal Belgelerde belirtilen herhangi bir hüküm veya koşulu kabul etmiyorsanız, Hizmetlerimizi kullanmayı derhal durdurmanız tavsiye ederiz. Hizmetleri kullanmaya devam ederek, bu Sözleşmede ve Yasal Belgelerde belirtilen hüküm ve koşulları koşulsuz olarak kabul etmiş sayılırsınız.
- 4. Aşağıdaki ülkelerdeki kullanıcılar, MEXC Otomatik Yatırım ürünlerini ve ilgili alım satım hizmetlerini kullanamayacaktır: Kuzey Kore, Küba, Sudan, Suriye, İran, Yemen, Zimbabve, Belarus, Myanmar, Lübnan, Libya, Bolivya, Ekvador, Bangladeş, Somali, Irak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kırgızistan, Burundi, Afganistan, Makedonya, Etiyopya, Gine-Bissau, Gine, Liberya, Trinidad ve Tobago, Venezuela, Sırbistan, Kırım, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Kanada.
MEXC Otomatik Yatırım Ürünleri ve Hizmetleri
- 1. Bu Otomatik Yatırım Hüküm ve Koşulları, ilk Otomatik Yatırım planı tam olarak ayarlandıktan sonra ve siz Otomatik Yatırım planı ayarlarınızı değiştirene ve/veya Otomatik Yatırım planını sonlandırana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Buna ek olarak ve herhangi bir zamanda, size önceden bildirimde bulunmaksızın Otomatik Yatırım planını feshedebiliriz.
- 2. Yeni bir Otomatik Yatırım planı oluşturarak, belirlediğiniz plandan kaynaklanan gelecekteki tüm işlemleri yetkilendirmiş olursunuz. Otomatik Yatırım planınızın durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Tarafınızdan sağlanan Otomatik Yatırım planının bilgi ve ayrıntılarını doğrulamakla yükümlü değiliz. Tarafınızdan sağlanan Otomatik Yatırım planına ilişkin tüm bilgi ve ayrıntıların doğru ve eksiksiz olduğu varsayılacaktır.
Risk Sorumluluk Reddi
- 1. Otomatik Yatırımlar karmaşık finansal ürünlerdir ve bunların alım satımı sizi Otomatik Yatırım ürünlerinin performans riskleri ve zarar riski dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi riske maruz bırakabilir. Söz konusu risklerin farkında olmanızı öneririz. Otomatik Yatırım ürünlerimizi ve ilgili hizmetlerimizi kullanarak, ilgili risklerin farkında olduğunuz kabul edilir.
- 2. Yukarıda belirtilen hükümlere bakılmaksızın, MEXC, yanlış abonelik tutarı, yanlış yinelenen döngü ayrıntıları veya spot cüzdanınızdaki ve/veya esnek tasarruflarınızdaki yetersiz bakiyenin bir sonucu olarak maruz kaldığınız herhangi bir zarardan sorumlu değildir. İşlemin gerçekleştirilememesini önlemek için spot cüzdanınızda ve/veya esnek tasarruf hesabınızda yeterli bakiye bulundurmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir nedenle Otomatik Yatırım planının yürütülmesindeki gecikmeden (varsa) sorumlu olmayacağız.
Yatırım Tavsiyesi Değildir
- 1. Platformumuzdaki Hizmetlerimizi kullanmanızın, bizimle ve herhangi bir üçüncü tarafla hiçbir şekilde ilgili olmayan kendi ekonomik durumunuza ve ilgili riskler hakkındaki bilginize dayanarak tamamen gönüllü bir davranışınız olduğunu kabul edersiniz.
- 2. Tarafımızdan üstlenildiği şekliyle sizinle olan tüm işlemlerimiz "yalnızca işleme alma" ve "yatırım tavsiyesi değildir" esaslarına göre olacaktır. Yatırımlarınız için bağımsız kararlarınıza güveneceksiniz ve size herhangi bir işlemle ilgili herhangi bir yatırım tavsiyesi vermemizi isteme hakkınız bulunmamaktadır. MEXC size herhangi bir yatırım tavsiyesi sağlamaz ve yatırım tavsiyesi sağlama yükümlülüğü altında değildir.
Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Hakların Saklı Tutulması
- 1. MEXC, Otomatik Yatırımın performansını garanti etmez ve Hizmetlerimizi kullanırken kendi durum tespitinizi yapmaktan sorumlu olacaksınız. Hizmetleri kullanımınızla ilgili herhangi bir riskten kaynaklanan zarar veya yükümlülüğün yalnızca sizin tarafınızdan karşılanacağını ve MEXC'nin bu konuda herhangi bir sorumluluk taşımayacağını kabul ve beyan edersiniz. Otomatik yatırım işlevini kullanırken zarara uğrayabileceğinizi kabul edersiniz ve bu tür zararların tümünü tek başınıza üstlenmeyi kabul edersiniz.
- 2. Yükümlülüklerinizden herhangi birini yerine getirmemenizin bir sonucu olarak ve MEXC'in emirlerinize uygun olarak veya bu Sözleşme, Kullanıcı Sözleşmesi ve zaman zaman yayınlayabileceğimiz Hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili diğer kurallar veya sözleşmeler kapsamında izin verilen şekilde hareket etmesiyle bağlantılı olarak maruz kalabileceğimiz her türlü nitelikteki tüm yükümlülüklerden, kayıplardan veya maliyetlerden sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan edersiniz.
- 3. Bir işlemi gerçekleştirememenizin veya makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenin sonucu olarak maruz kaldığınız herhangi bir kayıp, maliyet veya masrafla ilgili olarak size karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacağını ve bunun etkisinin makul kontrolümüz dışında olduğunu kabul ve beyan edersiniz.
- 4. MEXC, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Otomatik Yatırım planını işleme koymayı reddetme, iptal etme, feshetme veya tersine çevirme hakkını saklı tutar. İşlemin kara para aklama, terör finansmanı, dolandırıcılık veya diğer herhangi bir mali suç türünü içerdiğinden (veya bunlara karışma riskinin yüksek olduğundan) şüphelenildiği durumlarda, mahkeme celbi, mahkeme emri veya başka bir hükümet kararına yanıt olarak veya işlemin hatalı olduğundan makul derecede şüphe duyulması durumunda ya da işlemin geçerli herhangi bir kısıtlamayla ilgili olduğundan şüphelenirsek (Geçerli Yasal Belgelerde listelendiği gibi) MEXC, yukarıdaki kararları uygulama hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda, işlemi tersine çevirme hakkımız saklıdır ve iptal edilen işlemle aynı fiyattan veya aynı şartlarda bir alış veya satış emrini veya buradaki şartlara göre tarafımızdan alınan eylemler nedeniyle oluşan herhangi bir zarar veya kaybı eski haline getirmenize izin verme yükümlülüğümüz yoktur.
İşlem Ücretleri ve Masraflar
- 1. Otomatik Yatırım işlevinde, kullanıcının belirttiği işlem planı ayrıntılarına uygun olarak işlemler gerçekleştirilecektir. Otomatik yatırım aracılığıyla yapılan işlemlerden doğan işlem ücreti, aşağıdaki bağlantıda belirtilen Genel Komisyonlar ve ilgili indirime göre gerçekleştirilecektir. [https://www.mexc.com/fee]
- 2. MEXC, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işlem ücretleri ve masraflarını zaman zaman düzenleme ve güncelleme hakkını saklı tutar.
- 3. Herhangi bir işlemle ilgili olarak MEXC'ye tarafınızdan yapılan tüm işlem ücretleri ve masraflar, söz konusu işlemin tamamlanmasının ardından derhal yapılacaktır. Belirli bir işlem tamamlandığında MEXC'nin geçerli işlem ücretlerini hesabınızdan kesinti yapmasını kabul eder ve bu işlemler için yetki verirsiniz. Hesabınızda yeterli dijital varlık bulunmaması durumunda, sizin tarafınızdan ödenmesi gereken ve ödenecek olan tüm ücretler ve masrafların MEXC'ye olan borcunuz olduğunu ve derhal ödeme yapacağınızı kabul edersiniz.
- 4. Aksi belirtilmedikçe, MEXC'ye yapılacak tüm işlem ücretleri ve masraflar dijital varlık ödemeleri şeklinde yapılacaktır.
Dil
- Bu Sözleşme İngilizce olarak hazırlanmıştır. Bu Sözleşmenin diğer dillerde çevirileri mevcut olsa da, bu çeviriler güncel veya eksiksiz olmayabilir. Bu nedenle, bu Sözleşmenin İngilizce versiyonu ile diğer çevirileri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bu Sözleşmenin İngilizce versiyonunun geçerli olacağını kabul edersiniz.