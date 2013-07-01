googlepay ile XLM () Satın Al

MEXC'de googlepay ile XLM satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, googlepay hesabınızı kullanarak XLM satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.