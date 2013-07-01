citigroup ile XLM () Satın Al

MEXC'de citigroup ile XLM satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, citigroup hesabınızı kullanarak XLM satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.