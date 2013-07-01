citibank ile XLM () Satın Al

MEXC'de citibank ile XLM satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, citibank hesabınızı kullanarak XLM satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.