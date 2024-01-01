googlepay ile USDT () Satın Al

MEXC'de googlepay ile USDT satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, googlepay hesabınızı kullanarak USDT satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.