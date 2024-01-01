applepay ile USDT () Satın Al

MEXC'de applepay ile USDT satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, applepay hesabınızı kullanarak USDT satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.