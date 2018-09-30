googlepay ile USDC () Satın Al

MEXC'de googlepay ile USDC satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, googlepay hesabınızı kullanarak USDC satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.