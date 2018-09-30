citibank ile USDC () Satın Al

MEXC'de citibank ile USDC satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, citibank hesabınızı kullanarak USDC satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.