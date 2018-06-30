samsungpay ile MX () Satın Al

MEXC'de samsungpay ile MX satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, samsungpay hesabınızı kullanarak MX satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.