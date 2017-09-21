samsungpay ile LINK () Satın Al

MEXC'de samsungpay ile LINK satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, samsungpay hesabınızı kullanarak LINK satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.