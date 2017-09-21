comerica ile LINK Satın Alma Adımları
MEXC hesabı açın ve gerekli kimlik doğrulama prosedürünü (KYC) tamamlayın
Birinci sınıf kripto para alım satım ve kazanç hizmetlerine erişin.
comerica yöntemini destekleyen satın alma yöntemini seçin
MEXC, her ödeme yöntemi için çeşitli seçenekler sunar.
Satın alma sürecine devam edin
Tercih ettiğiniz para birimini ve satın alma tutarını seçin.
İşlemi tamamlayın ve kripto parayı alın
Satın alma emriniz işlenecek ve satın aldığınız kripto para, ödeme onaylandıktan sonra MEXC hesabınıza aktarılacaktır.
Neden MEXC'de comerica Yöntemiyle LINK Satın Almalısınız?
Kolaylık
Banka Transferi, Banka Kartı veya Kredi Kartı aracılığıyla comerica ile anında para yatırma.
Sınırsız Avantajlar
Spot ve vadeli işlemlerde düşük işlem ücretleriyle 1.000'den fazla kripto para alın, satın ve işlem yapın.
Güvenilir Borsa
Birinci sınıf güvenlik teknolojisiyle dünya genelinde 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilir.
MEXC LINK Kaynakları
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