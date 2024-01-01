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MEXC'de state-bank-of-vietnam ile KAS satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, state-bank-of-vietnam hesabınızı kullanarak KAS satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.